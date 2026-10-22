استاندار مازندران از کسب رتبه نخست کشور در ارزیابی عملکرد اقتصادی دولت و پایان حدود ۲ هزار و ۲۰۰ طرح عمرانی در این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، استاندار مازندران از قرار گرفتن این استان در جمع سه استان برتر کشور در ارزیابی عملکرد اقتصادی، عمرانی و اجتماعی دولت خبر داد و گفت: مازندران در بخش اقتصادی رتبه نخست کشور را کسب کرده است.

مهدی یونسی رستمی در دیدار با رؤسای ستاد انتخابات استان، با تشریح بخشی از اقدامات و دستاورد‌های مدیریتی مازندران افزود: بر اساس ارزیابی‌های انجام‌شده از سوی دولت، این استان در مجموع عملکرد اقتصادی، عمرانی و اجتماعی در جمع سه استان برتر کشور قرار گرفته است.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه مدیریت پسماند گفت: بخش قابل‌توجهی از فرایند سامان‌دهی پسماند استان به سرانجام رسیده و با راه‌اندازی بخش‌هایی از فرایند تولید گرانول، زمینه تبدیل پسماند به منبع تولید ثروت و ارزش اقتصادی فراهم شده است.

استاندار مازندران افزود: این مجموعه در حال حاضر روزانه حدود ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان ارزش اقتصادی ایجاد می‌کند و این فعالیت می‌تواند به درآمدزایی و اشتغال در شهرستان‌ها کمک کند.

یونسی رستمی همچنین از آغاز اجرای طرح‌های فاضلاب شهری در بخش‌هایی از مرکز و شرق استان خبر داد و گفت: توسعه این اقدامات در شهر‌های میاندرود، ساری، قائم‌شهر و جویبار نیز در دستور کار قرار دارد.

وی با اشاره به موضوع تأمین و مدیریت منابع آب، از پیگیری برنامه‌های مرتبط با پایداری منابع آبی در غرب استان خبر داد.

استاندار مازندران در ادامه به اقدامات عمرانی استان اشاره کرد و افزود: تاکنون حدود ۲ هزار و ۲۰۰ طرح عمرانی به پایان رسیده و در اختیار شهروندان قرار گرفته است. برنامه‌ریزی برای اجرای طرح‌های جدید و تسریع در تکمیل طرح‌های زیرساختی نیز ادامه دارد.

یونسی رستمی با قدردانی از اقدامات انجام‌شده در فرودگاه رامسر، بر اهمیت فعال‌سازی ظرفیت‌های فرودگاهی و بندری استان تأکید کرد.

وی درباره نقش بنادر مازندران در تأمین و توزیع کالا‌های اساسی گفت: کالا‌های واردشده از طریق بنادر استان پس از تخلیه، به نقاط مختلف مازندران و سایر مناطق ارسال می‌شوند و کاهش زمان ماندگاری کشتی‌ها و تسریع در عملیات تخلیه و انتقال کالا از موضوعات مهم این حوزه است.

استاندار مازندران در پایان بر تداوم اقدامات توسعه‌ای و پیگیری طرح‌های اقتصادی، عمرانی و زیرساختی با هدف ارتقای کیفیت زندگی شهروندان و تقویت ظرفیت‌های اقتصادی استان تأکید کرد.