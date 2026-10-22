معاون فنی اداره‌کل فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو با تأکید بر ضرورت ارتقای روش‌های شناسایی تقلبات غذایی گفت: تشخیص مغایرت میان مشخصات واقعی محصولات و اطلاعات اظهارشده از سوی تولیدکنندگان، ارزیابی اصالت فرآورده‌ها و کنترل کیفیت محصولات غذایی، از محور‌های مهم نظارت پس از عرضه و صیانت از سلامت مصرف‌کنندگان است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حسین صانعی‌فرد در حاشیه نشست تخصصی «توان علمی و صنعتی کشور در خدمت ارتقای بهداشت و درمان جامعه» در اراک، با اشاره به پیچیدگی‌های نظارت بر فرآورده‌های غذایی اظهار کرد: تقلبات غذایی می‌تواند به شکل‌های مختلفی از جمله استفاده از مواد اولیه نامنطبق، اختلاط مواد خارجی، تغییر فرمولاسیون بدون اعلام صحیح، عرضه محصولات با مشخصات متفاوت از اطلاعات اظهارشده و توزیع فرآورده‌های فاسد یا تاریخ‌گذشته بروز کند. شناسایی این موارد به روش‌های دقیق‌تر آزمایشگاهی و توسعه ابزار‌های نوین پایش نیاز دارد.

وی افزود: در نظام نظارت پس از عرضه، صرف بررسی اطلاعات درج‌شده روی برچسب یا مشخصات اعلامی تولیدکننده کافی نیست؛ بلکه باید اصالت، ترکیب و کیفیت واقعی محصول نیز ارزیابی شود. تطبیق نتایج آزمون‌های آزمایشگاهی با مشخصات اظهارشده، بررسی انطباق فرمولاسیون و کنترل شاخص‌های بحرانی، از اقداماتی است که می‌تواند به شناسایی مغایرت‌ها و کشف تقلبات احتمالی کمک کند.

معاون فنی اداره‌کل فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو با تأکید بر اهمیت پایش فرآورده‌های غنی‌شده تصریح کرد: محصولاتی مانند شیر، ماست و سایر فرآورده‌های غذایی که با ادعای غنی‌سازی عرضه می‌شوند، باید از نظر میزان و نوع ترکیبات افزوده‌شده و انطباق با مشخصات اعلامی مورد ارزیابی قرار گیرند.

صانعی‌فرد ادامه داد: بررسی اصالت محصولات و تطبیق ویژگی‌های واقعی آنها با ادعا‌های درج‌شده روی بسته‌بندی، به‌ویژه در مواردی که نام یا نشان تجاری مشخصی مطرح است، اهمیت زیادی دارد. در این مسیر، استفاده از روش‌های تحلیلی معتبر و متناسب با ویژگی‌های هر محصول می‌تواند به شناسایی سریع‌تر مغایرت‌ها و افزایش اثربخشی نظارت کمک کند.

وی خاطرنشان کرد: اعتبارسنجی روش‌های آزمایشگاهی و اطمینان از صحت و قابلیت تکرار نتایج، از الزامات تصمیم‌گیری‌های نظارتی است و می‌تواند زمینه را برای ارزیابی دقیق‌تر فرآورده‌ها و شناسایی محصولات نامنطبق فراهم کند.

توسعه روش‌های نوین شناسایی تقلبات غذایی، ارزیابی اصالت و ترکیب فرآورده‌ها و تطبیق مشخصات واقعی محصولات با اطلاعات اظهارشده، از محور‌های مهم ارتقای نظارت بر بازار و حفاظت از سلامت مصرف‌کنندگان به شمار می‌رود.