روز انتقال یافته در گلخانه با رویکرد آشنایی و آموزش روش‌های کنترل بیولوژیک برای کارشناسان و گلخانه داران آذربایجان غربی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، روز انتقال یافته در گلخانه با رویکرد آشنایی و آموزش روش‌های کنترل بیولوژیک برای کارشناسان و گلخانه داران آذربایجان غربی برگزار شد.

این کلاس با حضور جمعی از مدیران، کارشناسان، محققان و گلخانه‌داران در ارومیه به صورت حضوری و برای کارشناسان و گلخانه داران شهرستان‌ها به صورت وبیناری از شبکه برکت پخش شد.

در جریان این رویداد علمی آزاده جراحی محقق بخش گیاهپزشکی مرکز تحقیقات بر اهمیت کاربرد مبارزات بیولوژیک در چرخه تولید محصول سالم و تامین امنیت غذایی مصرف کنندگان تاکید و در ادامه روش‌های کنترل عوامل خسارتزا با استفاده از عوامل بیوکنترلی از قبیل پارازیتوئید و شکارگر‌ها و آفت کش‌های بیوشیمیایی و سایر تجهیزات غیر شیمیایی برای آفاتی از قبیل سفید بالک، تریپس، کنه و سایر آفات کلیدی را در گلخانه‌ها در اختیار بهره برداران قرار داد.

این کلاس با همکاری مدیریت حفظ نباتات، مدیریت هماهنگی ترویج و بخش گیاهپزشکی مرکز تحقیقات سازمان آذربایجان غربی با هدف ترویج روش‌های کنترل بیولوژیک و کاهش مصرف سموم شیمیایی تشکیل گردید.