نمایشگاه ملی روستا بازار با حضور ۱۰۰ غرفه و با هدف معرفی ظرفیت‌های تولیدی روستاها، عرضه محصولات بومی و حمایت از کسب‌وکار‌های محلی در ارومیه برگزار شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، نمایشگاه ملی روستا بازار با حضور ۱۰۰ غرفه و با هدف معرفی ظرفیت‌های تولیدی روستاها، عرضه محصولات بومی و حمایت از کسب‌وکار‌های محلی در ارومیه برگزار شده است.



نمایشگاه ملی روستا بازار با حضور ۱۰۰ غرفه و مشارکت تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان محصولات روستایی در ارومیه برپا شده است؛ رویدادی که با هدف حمایت از تولید داخلی، توسعه بازار فروش محصولات بومی و تقویت اقتصاد روستایی برگزار می‌شود.

فلاحی مدیر توسعه بازار بنیاد برکت کشور در حاشیه بازدید این نمایشگاه حمایت از تولیدکنندگان روستایی، معرفی محصولات بومی و فراهم‌کردن زمینه عرضه مستقیم تولیدات آنان را از مهم‌ترین اهداف برگزاری این رویداد عنوان کرد.

وی افزود: برپایی ۱۰۰ غرفه در این نمایشگاه، فرصتی برای معرفی توانمندی‌های تولیدی مناطق روستایی، عرضه محصولات و برقراری ارتباط مستقیم میان تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان فراهم کرده است.