اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی استان اردبیل در راستای ترویج فرهنگ مطالعه و پاسداشت چهره‌های ماندگار ادبیات ایران زمین محفل ادبی حکیم فضولی با مشارکت و همراهی انجمن ادواری شهرستان‌های استان در کتابخانه مرکزی این شهر برگزار کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، این رویداد فرهنگی که با استقبال پرشور شاعران، اهالی قلم، پژوهشگران و علاقه‌مندان به حوزه شعر و ادب همراه بود، بهانه‌ای شد تا چهره‌های ادبی استان گرد هم آیند و به خوانش آخرین سروده‌های خود بپردازند.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان اردبیل در این مراسم بر نقش کلیدی انجمن‌های ادبی در شناسایی استعداد‌های جوان و پویایی فضای فرهنگی استان تأکید کرد.

روزبه فتاحی کتابخانه‌های عمومی را خانه‌ای امن و پویا برای اهالی قلم و اندیشه و استمرار این برنامه‌ها را گامی مؤثر در جهت غنای فرهنگی دانست.

اجرای بخش «همراهی با لسان‌الغیب»، حافظ‌خوانی، اجرای بخش «با نوای موسیقی» و قرائت شعر توسط شاعران با موضوعات آیینی، آزاد و مقاومت از دیگر بخش‌های این برنامه بود.