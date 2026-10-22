استاندار زنجان، با اشاره به اینکه تنها ۱۲ درصد زیتون طارم فرآوری می‌شود گفت: توسعه صنایع فرآوری و بسته‌بندی و رفع موانع صادرات این محصول، زمینه افزایش ارزش افزوده و بهره‌مندی بیشتر کشاورزان و فعالان این زنجیره از منافع اقتصادی آن را فراهم می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ سیدمحسن صادقی در حاشیه بازدید از واحد‌های فرآوری، بسته‌بندی و روغن‌کشی زیتون در شهرک صنعتی آببر، با اشاره به جایگاه زیتون در ظرفیت‌های کشاورزی استان گفت: تولید زیتون یکی از مزیت‌های برجسته بخش کشاورزی طارم و از ظرفیت‌های قابل‌توجه این منطقه در سطح کشور و منطقه خاورمیانه است که می‌تواند نقش مهمی در توسعه صادرات و رونق اقتصادی شهرستان ایفا کند.

وی با بیان اینکه ۱۳۷ واحد مرتبط با فرآوری زیتون در این شهرک صنعتی فعالیت دارند، افزود: با وجود ظرفیت‌های موجود، بخشی از واحد‌های تولیدی با مشکلاتی در تأمین سرمایه در گردش و توسعه صنایع بسته‌بندی مواجه‌اند؛ مسائلی که موجب شده بخشی از محصول به‌صورت خام صادر شود و ارزش افزوده حاصل از فرآوری و تکمیل زنجیره تولید، به‌طور کامل در منطقه باقی نماند.

استاندار زنجان با اشاره به سهم محدود فرآوری و بسته‌بندی کامل زیتون در منطقه افزود: برآورد‌های مطرح‌شده نشان می‌دهد تنها حدود ۱۲ درصد از زیتون تولیدی منطقه، فرآوری و بسته‌بندی کامل می‌شود و به بازار‌های صادراتی راه می‌یابد؛ درحالی‌که این محصول از ظرفیت بالایی برای توسعه صادرات برخوردار است و تکمیل زنجیره ارزش آن می‌تواند منافع اقتصادی بیشتری برای کشاورزان و فعالان این بخش به همراه داشته باشد.

صادقی تأمین آب پایدار و بررسی مسائل مرتبط با فعالیت‌های واحد‌های فرآوری زیتون را از دیگر موضوعات قابل پیگیری در شهرک صنعتی آببر برشمرد و گفت: حل مسائل این بخش، ابعاد مختلف فنی، مالی و حقوقی دارد و باید با بررسی دقیق، راهکار‌های متناسب برای آنها در نظر گرفته شود.

استاندار زنجان با اشاره به انگیزه و مشارکت فعال کشاورزان و تولیدکنندگان در زنجیره تولید زیتون افزود: از مرحله پرورش و برداشت محصول تا انتقال، فرآوری و عرضه به بازار، انگیزه و اراده قابل‌توجهی در میان کشاورزان و فعالان این صنعت وجود دارد و ظرفیت توسعه صنایع وابسته به این زنجیره در شهرستان طارم بسیار بالاست.

صادقی گفت: با توجه به وجود بازار مصرف و مشتری برای این محصول، ضروری است خلأ‌ها و گلوگاه‌های زنجیره تولید تا فروش شناسایی شود و با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و استفاده از ظرفیت نظام بانکی برای تأمین سرمایه ثابت و سرمایه در گردش، زمینه توسعه فعالیت واحد‌های فرآوری و بسته‌بندی فراهم آید.

وی افزود: هدف این است که با رفع موانع موجود و تقویت هماهنگی میان بخش‌های مرتبط، امکان توسعه فرآوری، بسته‌بندی و صادرات زیتون فراهم شود و کشاورزان، تولیدکنندگان و سایر فعالان این زنجیره سهم بیشتری از ارزش افزوده محصولی داشته باشند که از مزیت‌های مهم اقتصادی استان زنجان به شمار می‌رود.