معاون خدمات بیمه‌ای بانک کشاورزی خراسان جنوبی در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، از بیمه رایگان ۱۷ محصول کشاورزی اساسی در سال زراعی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ در کشور خبر داد و گفت: طرح فراگیر بیمه اجباری در خراسان جنوبی نیز اجرایی شده و به محصولات گندم و جوی آبی اختصاص دارد.

بخشی افزود: حق بیمه محصولات مشمول این طرح به‌صورت رایگان از سوی دولت تأمین می‌شود و کشاورزان برای بهره‌مندی از این امکان، هزینه‌ای بابت حق بیمه پرداخت نمی‌کنند.

وی با اشاره به پیامد‌های احتمالی پدیده النینو و دیگر مخاطرات جوی و طبیعی در استان، بر ضرورت اقدام به‌موقع کشاورزان برای بیمه محصولات تأکید کرد وگفت: پرداخت غرامت خسارت‌های کشاورزی به ثبت درخواست بیمه وابسته است.

به گفته بخشی در صورت ثبت نشدن درخواست بیمه و وارد آمدن خسارت به محصولات، غرامتی به کشاورز پرداخت نخواهد شد؛ بنابراین کشاورزان باید پیش از بروز خسارت احتمالی، برای ثبت درخواست و بهره‌مندی از بیمه رایگان اقدام کنند.

معاون خدمات بیمه‌ای بانک کشاورزی خراسان جنوبی از کشاورزان خواست برای بهره‌مندی از این پوشش بیمه‌ای، درخواست خود را در سازمان جهاد کشاورزی یا صندوق بیمه کشاورزی ثبت کنند.