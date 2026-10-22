به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در ادامه چهارمین روز از مسابقات پارادوومیدانی پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی ناگویا که از ساعت ۹ صبح امروز به وقت محلی در ورزشگاه پالوما میژو آغاز شده است، آتنا محمدی‌ها در پرتاب نیزه بانوان کلاس ادغامی F۳۳/۳۴ با ثبت رکورد ۱۲ متر و ۴۴ سانتی‌متر در رقابت با ورزشکارانی از ازبکستان، عربستان، عمان، هنگ‌کنگ و چین بعد از نمایندگان چین در جایگاه چهارم قرار گرفت و از کسب مدال بازماند.

ورزشکاران چینی مدال‌های طلا، نقره و برنز این ماده را از آن خود کردند.

محمدی‌ها ۳ پرتاب از ۶ پرتابش مورد قبول قرار گرفت که به ترتیب موفق به ثبت پرتاب‌های ۱۲:۱۴، ۱۲:۴۴ و ۱۲:۴۰ سانتی‌متر شد.