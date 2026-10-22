تهیه‌کننده و کارگردان مجموعه مستند «حیات‌وحش منوجان» از تولید مجموعه‌ای شش‌قسمتی درباره پرندگان و حشرات خبر داد و گفت: تصویربرداری و پژوهش این مجموعه با امکانات محدود و در طبیعت انجام شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، آقای خلیل زارعی با حضور در استودیوی شبکه خبر، درباره مجموعه مستند شش‌قسمتی «حیات‌وحش منوجان» توضیح داد: یک قسمت این مجموعه به پرنده‌ای به نام «کوریکلا» اختصاص دارد و پنج قسمت دیگر به دنیای حشرات می‌پردازد. از جمله موضوع‌های این قسمت‌ها می‌توان به زندگی مورچه‌ها، حشره‌ای که با چوب برای خود لانه می‌سازد و حشرات یک باغ اشاره کرد.

زارعی درباره زمان پخش این مجموعه گفت: این مستند‌ها هنوز از شبکه‌های سیما پخش نشده‌اند و پس از طی مراحل مربوط، زمان پخش آنها مشخص خواهد شد.

دریافت رتبه نخست برای مستند «جمهور»

این مستندساز که در نهمین جشنواره تلویزیونی مستند برای مجموعه مستند رتبه نخست را دریافت کرده است، درباره اثر برگزیده خود گفت: آن مجموعه نیز درباره دنیای حشرات بود و در یکی از قسمت‌های آن، زندگی مورچه‌ها و جابه‌جایی گروهی از آنها از شمال جنگل به جنوب بررسی شد. عنوان این اثر «جمهور» است.

زارعی مستندسازی از حشرات را کاری دشوار و نیازمند صبر و حوصله دانست و افزود: برای تصویربرداری بیشتر از دوربین Z۲۸۰ استفاده می‌کنم و بدون لنز‌های نزدیک‌کننده، به‌تدریج به سوژه نزدیک می‌شوم تا آن را نترسانم. گاهی ممکن است یک روز کامل برای تصویربرداری تلاش کنیم، اما سوژه به‌دلیل کوچکی یا حساسیت، در قاب قرار نگیرد.

وی با اشاره به خطر‌های کار در طبیعت گفت: هنگام تصویربرداری، به‌ویژه زمانی که برای مدت طولانی درازکش یا بی‌حرکت می‌مانم، احتمال برخورد با حشرات و عنکبوت‌ها وجود دارد. گاهی هم حشره‌ای مرا نیش زده و باعث عفونت شده است؛ بنابراین این کار خطر‌های خودش را دارد.

تهیه‌کننده و کارگردان «حیات‌وحش منوجان» درباره مدت زمان تولید این مجموعه گفت: ساخت این مجموعه شش‌قسمتی حدود سه سال زمان برد. برای هر موضوع، معمولاً چهار تا پنج ماه تحقیق و تصویربرداری انجام می‌دهیم و تولید یک مستند ۳۵ دقیقه‌ای نیز ممکن است سه تا چهار ماه طول بکشد.

او افزود: انتخاب سوژه با تحقیق آغاز می‌شود. وقتی موضوعی مانند زندگی مورچه‌ها یا ملخ‌ها را در نظر می‌گیرم، درباره چرخه زندگی آنها پژوهش می‌کنم و در جریان تصویربرداری، ممکن است با سوژه دیگری روبه‌رو شوم که ثبت تصاویر آن برای کار‌های بعدی مفید باشد.

برخی اتفاق‌ها نیز فقط یک‌بار رخ می‌دهند؛ برای نمونه، بیرون‌آمدن پروانه از پیله ممکن است تنها چند دقیقه طول بکشد و تصویربردار باید همان زمان در محل حاضر باشد.

ضبط صدا و مدیریت نور با امکانات طبیعت

زارعی درباره صداگذاری این مستند‌ها گفت: بسیاری از صدا‌ها در مرحله پس‌تولید ساخته می‌شوند.

در خانه فضایی برای ضبط صدا دارم و با گوشی تلفن همراه، صدا‌هایی مانند خش‌خش برگ‌ها را ضبط می‌کنم و روی تصاویر می‌گذارم. امکانات ما محدود است و برای ساخت صدا از وسایل ساده و عناصر طبیعی استفاده می‌کنیم.

وی درباره نورپردازی نیز توضیح داد: در طبیعت، گاهی با استفاده از شاخه و برگ درختان، شدت نور را کاهش می‌دهیم. برای تصویربرداری شبانه هم تلاش می‌کنیم نور کمتری به حشرات بتابانیم تا آنها نترسند یا رفتار طبیعی‌شان تغییر نکند. در برخی موارد نیز تصویربرداری را در ابتدای شب انجام می‌دهیم تا از نور باقی‌مانده استفاده کنیم.

در بخشی از گفت‌و‌گو، تصاویری از تاراندازی عنکبوت و به دام‌انداختن طعمه پخش شد. زارعی درباره این بخش گفت: در یکی از قسمت‌های مجموعه، به بافت تار عنکبوت و تفاوت تار‌هایی که در کوهستان و جنگل ساخته می‌شوند پرداخته‌ایم. تار‌ها در زیستگاه‌های مختلف ویژگی‌های متفاوتی دارند و در برخی مناطق کوهستانی، فاصله تار‌ها به چند متر می‌رسد.

زارعی درباره استفاده از گفتار متن با صدای اکبر منانی در این مجموعه گفت: در مستند حیات‌وحش، همیشه به گفتار متن نیاز نیست؛ گاهی تصویر به‌تنهایی روایت را منتقل می‌کند، مانند لحظه بیرون‌آمدن پروانه از پیله. در کار‌های پیشینم کمتر از گفتار متن استفاده کردم، اما در این مجموعه، به‌دلیل وجود روایت داستانی و معرفی شخصیت‌ها، از آن بهره بردیم. به‌نظر من صدای محیط نیز می‌تواند به جذابیت مستند کمک کند و نباید در همه بخش‌ها توضیح اضافه داد.

این مستندساز درباره چگونگی شکل‌گیری ایده‌هایش گفت: مستند‌های ایرانی و خارجی زیادی دیده‌ام، اما بیشتر تلاش می‌کنم بر اساس تحقیقات خودم ایده‌پردازی کنم و کارم شبیه آثار دیگران نباشد. برای مثال، درباره مورچه‌ها ابتدا تحقیق کردم و سپس آزمایشی طراحی کردم تا رفتار مورچه کاوشگر را ثبت کنم.

زارعی توضیح داد: مورچه کاوشگر اطراف کلونی را جست‌و‌جو می‌کند و پس از یافتن غذا، دیگر مورچه‌ها را باخبر می‌سازد.

برای ثبت این رفتار، جیرجیرکی را با نخ و چسب به مقوایی متصل کردم. مورچه کاوشگر آن را پیدا کرد و به کلونی بازگشت؛ سپس حدود ۵۰ مورچه برای حمل جیرجیرک آمدند.

وقتی نتوانستند آن را جابه‌جا کنند، در کنار آن جمع شدند و منتظر نیروی بیشتری ماندند.