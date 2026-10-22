پویش ملی به حرمت حضرت زهرا (س) می‌بخشم همزمان با ایام فاطمیه با هدف صلح و سازش در پرونده‌های قصاص نفس و عضو، در خوزستان اجرا می شود.

همزمان با ایام فاطمیه، اجرای پویش به حرمت حضرت زهرا (س) می‌بخشم در خوزستان

همزمان با ایام فاطمیه، اجرای پویش به حرمت حضرت زهرا (س) می‌بخشم در خوزستان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، رییس شورای حل اختلاف خوزستان از اجرای پویش ملی به حرمت حضرت زهرا (س) می‌بخشم همزمان با ایام فاطمیه خبر داد و گفت: این پویش با هدف توسعه صلح و سازش در پرونده‌های قصاص نفس و عضو، کمک به آزادی زندانیان با مشارکت تشکل‌های مردمی و یاران صلح اجرا می‌شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالحمید امانت‌بهبهانی ضمن اشاره به ابلاغ برنامه اجرای پویش ملی «به حرمت حضرت زهرا (س) می‌بخشم» از سوی مرکز حل اختلاف قوه قضاییه بیان کرد: این پویش از دوم آبان‌ماه امسال آغاز می‌شود و تا پایان ایام فاطمیه ادامه خواهد داشت.

وی گفت: بهره‌گیری از ظرفیت شورا‌های حل اختلاف، یاران صلح و تشکل‌های مردمی در این پویش با هدف گسترش فرهنگ گذشت و بخشایش و فراهم کردن زمینه حل مسالمت‌آمیز اختلافات دنبال می‌شود.

معاون قضایی دادگستری اظهار کرد: همراهی این مجموعه‌ها می‌تواند در برقراری ارتباط میان طرفین اختلاف و جلب رضایت افراد در پرونده‌های واجد شرایط نقش موثری داشته باشد.

حجت الاسلام امانت‌بهبهانی با اشاره به محور‌های اصلی پویش بیان کرد: پیگیری صلح و سازش در پرونده‌های قصاص نفس و قصاص عضو و تلاش برای آزادی زندانیان ناشی از نزاع‌های دسته‌جمعی از جمله موضوعات مورد توجه در این برنامه است.

وی تاکید کرد: در این پویش از ظرفیت‌های مردمی برای حل اختلافات و دستیابی به توافق میان طرفین نیز به کار گرفته خواهد شد.

رییس شورای حل اختلاف خوزستان با تاکید بر جایگاه یاران صلح در فرآیند مصالحه افزود: افراد مورد اعتماد جامعه و تشکل‌های مردمی می‌توانند با ایجاد زمینه گفت‌و‌گو و نزدیک کردن دیدگاه‌های طرفین در حل اختلافات و جلب رضایت نقش‌آفرینی کنند.

وی با بیان اینکه پیگیری این پرونده‌ها نیازمند تعامل مستمر است ادامه داد: ایجاد صلح در پرونده‌های قضایی به شناخت شرایط طرفین و رعایت ضوابط قانونی نیاز دارد تا زمینه دستیابی به سازش با حفظ حقوق افراد فراهم شود.

معاون قضایی دادگستری خوزستان با اشاره به اهمیت معنوی ایام فاطمیه خاطرنشان کرد: پویش «به حرمت حضرت زهرا (س) می‌بخشم» فرصتی برای ترویج فرهنگ گذشت، بخشایش و صلح است، مشارکت مردم در این حرکت می‌تواند به کاهش تنش‌های ناشی از اختلافات و بازگشت آرامش به خانواده‌ها و جامعه کمک کند.

وی بر ضرورت همراهی مجموعه شورا‌ها و ظرفیت‌های مردمی برای تحقق اهداف پویش تاکید کرد و خواستار مشارکت موثر در فراهم کردن زمینه صلح و سازش و جلب رضایت در پرونده‌های واجد شرایط شد.

۵۰ هزار پرونده در بخش‌های مختلف قضایی استان طی پنج سال اخیر به صلح و سازش ختم شد که این امر مانع از ورود همین تعداد پرونده به دادگستری شد.