به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مجید علیرضایی با اشاره به محدودیت منابع آب، بر ضرورت انعقاد قرارداد‌های کشت متناسب با ظرفیت منابع آبی، توزیع به‌موقع کود و بذر، تأمین سوخت ماشین‌آلات کشاورزی و افزایش بهره‌وری مصرف آب تأکید کرد.

وی توسعه مکانیزاسیون، تسهیل دسترسی کشاورزان به تسهیلات بانکی و گسترش پوشش بیمه محصولات کشاورزی را از دیگر برنامه‌های حمایتی برشمرد و گفت: بیمه محصولات پاییزه از جمله گندم، جو، کلزا، گلرنگ و چغندرقند و تأمین اعتبارات مورد نیاز کشاورزان برای کاهش خطرات تولید و پشتیبانی از فعالیت‌های کشاورزی دنبال می‌شود.