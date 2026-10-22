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مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اصفهان از برنامهریزی برای اجرای الگوی کشت پاییزه، تأمین نهادههای کشاورزی و حمایت از بهرهبرداران منطقه براآن جنوبی همزمان با آغاز سال زراعی جدید خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مجید علیرضایی با اشاره به محدودیت منابع آب، بر ضرورت انعقاد قراردادهای کشت متناسب با ظرفیت منابع آبی، توزیع بهموقع کود و بذر، تأمین سوخت ماشینآلات کشاورزی و افزایش بهرهوری مصرف آب تأکید کرد.
وی توسعه مکانیزاسیون، تسهیل دسترسی کشاورزان به تسهیلات بانکی و گسترش پوشش بیمه محصولات کشاورزی را از دیگر برنامههای حمایتی برشمرد و گفت: بیمه محصولات پاییزه از جمله گندم، جو، کلزا، گلرنگ و چغندرقند و تأمین اعتبارات مورد نیاز کشاورزان برای کاهش خطرات تولید و پشتیبانی از فعالیتهای کشاورزی دنبال میشود.