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به مناسبت هفته تربیت بدنی و ورزش، رژه اتومبیلرانی و موتورسیکلتسواری با حضور ۱۰۰ دستگاه خودرو و موتورسیکلت در سردشت برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، به مناسبت هفته تربیت بدنی و ورزش، رژه اتومبیلرانی و موتورسیکلتسواری با حضور ۱۰۰ دستگاه خودرو و موتورسیکلت در سردشت برگزار شد.
رئیس اداره ورزش و جوانان سردشت، گفت: این رژه با هدف گرامیداشت هفته تربیت بدنی و ترویج فرهنگ ورزش، از دریاچه سد سردشت تا ورودی شهر و در مسیری به طول ۲ کیلومتر برگزار شد.
محمد رشیدزاده افزود: حضور علاقهمندان به اتومبیلرانی و موتورسیکلتسواری در این برنامه، جلوهای از شور و نشاط ورزشی در شهرستان بود.