به مناسبت هفته تربیت بدنی و ورزش، رژه اتومبیل‌رانی و موتورسیکلت‌سواری با حضور ۱۰۰ دستگاه خودرو و موتورسیکلت در سردشت برگزار شد.

رژه خودرویی و موتوری در سردشت به مناسبت هفته تربیت بدنی

رژه خودرویی و موتوری در سردشت به مناسبت هفته تربیت بدنی

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، به مناسبت هفته تربیت بدنی و ورزش، رژه اتومبیل‌رانی و موتورسیکلت‌سواری با حضور ۱۰۰ دستگاه خودرو و موتورسیکلت در سردشت برگزار شد.



رئیس اداره ورزش و جوانان سردشت، گفت: این رژه با هدف گرامیداشت هفته تربیت بدنی و ترویج فرهنگ ورزش، از دریاچه سد سردشت تا ورودی شهر و در مسیری به طول ۲ کیلومتر برگزار شد.

محمد رشیدزاده افزود: حضور علاقه‌مندان به اتومبیل‌رانی و موتورسیکلت‌سواری در این برنامه، جلوه‌ای از شور و نشاط ورزشی در شهرستان بود.