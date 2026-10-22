رئیس سازمان ملی استاندارد ایران از شناسایی حدود ۳ هزار واحد انرژی‌بر در کشور خبر داد و گفت: این سازمان با تدوین ۴۱ استاندارد تخصصی برای صنایع انرژی‌بر و ۵۳ استاندارد برچسب انرژی، در تلاش است واحد‌های صنعتی را به سمت مصرف بهینه انرژی هدایت کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، فرزانه انصاری در آیین نکوداشت روز جهانی استاندارد و تجلیل از واحد‌های کیفی ملی و استانی با حضور جمعی از مسئولان و فعالان اقتصادی در سالن جلسات اداره کل استاندارد آذربایجان شرقی، با اشاره به تداوم فعالیت‌های این سازمان در جریان جنگ‌های تحمیلی اخیر اظهار کرد: فعالیت‌های استاندارد در این دوره به‌ویژه در گمرکات و مرزها متوقف نشد و تلاش شد فرایند‌های مرتبط با تجارت و تولید ادامه پیدا کند.

وی با بیان اینکه استاندارد در حوزه‌های متنوعی از فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی کاربرد دارد افزود:نمی‌توان برای همه واحد‌های تولیدی نسخه واحدی در نظر گرفت چرا که هر واحد، متناسب با نوع فعالیت و محصول خود، الزامات و استاندارد‌های مشخصی دارد.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران ادامه داد: در برنامه تحول جدید سازمان تلاش کرده‌ایم از نگاه سنتی به تدوین استاندارد فراتر برویم و رویکرد‌های خود را با استاندارد‌های بین‌المللی هماهنگ کنیم.

انصاری با اشاره به تغییر رویکرد در حوزه مقررات‌گذاری تصریح کرد: نگاه جدید، حرکت به سمت تدوین و اجرای مقررات فنی است و دستگاه‌های اجرایی نیز باید در حوزه مسئولیت خود مقررات فنی را تدوین و بر اجرای آن نظارت کنند.



وی با تاکید بر ضرورت هوشمندسازی نظارت‌ها گفت: امروز به دنبال آن هستیم که ویژگی‌های کالا‌های تولیدی را با استفاده از نظامی هوشمند و مبتنی بر ریسک رصد کنیم به این معنا که اگر کالایی دارای شاخص‌های پرریسک باشد نظارت‌ها بر آن با جدیت بیشتری انجام شود.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران افزود: دستورالعمل اجرایی این رویکرد در شورای عالی استاندارد تایید شده است و بر همین اساس قرار نیست واحد‌های تولیدی خوش‌سابقه و دارای عملکرد مناسب، به همان میزان واحد‌های نامناسب تحت پایش قرار گیرند.

انصاری با اشاره به گلایه برخی تولیدکنندگان از افزایش بازرسی‌ها و نمونه‌برداری‌ها خاطرنشان کرد: در سیاست‌های تحولی سازمان، نمونه‌برداری و پایش باید متناسب با عملکرد واحد‌ها باشد و میزان نمونه‌برداری از واحد‌های خوش‌سابقه کاهش یابد.



وی با تاکید بر ضرورت تقویت ارتباط سازمان استاندارد با مراکز علمی گفت: ارتباط با دانشگاه‌ها باید منسجم و مستمر باشد و ظرفیت‌های پژوهشکده استاندارد نیز برای افزایش سطح تعاملات علمی و تخصصی به کار گرفته شود.

انصاری خواستار ایجاد میز حل مسئله در استان شد و افزود: باید از واحد‌های تولیدی برای مشارکت در این فرایند دعوت کنیم تا موانع پیش روی تولید شناسایی و برای رفع آنها راهکار‌های عملی ارائه شود.

وی با بیان اینکه شرایط اقلیمی و فرهنگی استان نیز در سیاستگذاری‌های استاندارد اهمیت دارد بر تقویت همکاری با گمرکات و دستگاه‌های اجرایی تاکید کرد و گفت:باید از خام‌فروشی عبور کنیم و به سمت صادرات ارزش‌آفرین حرکت کنیم.



رئیس سازمان ملی استاندارد ایران بهره‌وری انرژی را از محور‌های مهم برنامه‌های این سازمان دانست و اظهار کرد: حدود ۳۰۰۰ واحد انرژی‌ بر شناسایی شده‌اند و تلاش می‌کنیم این واحد‌ها را به سمت مصرف صحیح و بهینه انرژی هدایت کنیم.

انصاری با اشاره به تدوین استاندارد‌های مرتبط با مصرف انرژی گفت: برای صنایع انرژی‌ بر ۴۱ استاندارد و برای برچسب انرژی ۵۳ استاندارد تدوین شده است.

وی همچنین از طراحی و تدوین برچسب انرژی ساختمان‌ها خبر داد و افزود: استاندارد مربوط به برچسب انرژی هتل‌ها و بیمارستان‌ها نیز در حال تدوین است.

انصاری با اشاره به ظرفیت‌های آذربایجان شرقی در این زمینه پیشنهاد کرد این استان به‌ عنوان پایلوت کشوری اجرای برچسب انرژی ساختمان‌ها انتخاب شود.

وی جلوگیری از واردات محصولات دارای رتبه‌های پایین انرژی را از دیگر محور‌های مورد توجه سازمان برشمرد و بر لزوم گسترش سیاست‌های مدیریت مصرف انرژی تاکید کرد.



رئیس سازمان ملی استاندارد ایران با اشاره به ظرفیت خدمات آزمایشگاهی آذربایجان شرقی اظهار کرد: این ظرفیت می‌تواند تقویت شود و استان به‌ عنوان مرجع خدمات آزمایشگاهی در شمال‌غرب کشور در قالب یک طرح پایلوت مورد توجه قرار گیرد.

انصاری با تاکید بر ضرورت تقویت اعتماد عمومی به نظام استانداردسازی گفت: مردم باید به نشان استاندارد اعتماد داشته باشند و تحقق این هدف، نیازمند نظارت موثر، ارتقای کیفیت کالا‌ها و اجرای دقیق الزامات استاندارد است.