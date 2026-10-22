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رئیس قوه قضائیه، در پیامی درگذشت پدر شهید سپهبد موسوی را تسلیت گفت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حجتالاسلام غلامحسین محسنیاژهای، رئیس قوه قضائیه، در پیامی درگذشت پدر شهید سپهبد موسوی را تسلیت گفت.
متن این پیام به شرح ذیل است:
بسمالله الرحمن الرحیم
درگذشت سید احمد موسوی، پدر شهید والامقام سید عبدالرحیم موسوی و از انقلابیون و معتمدین خوشسابقه قم را خدمت خاندان معظم موسوی و مردم سلحشور و انقلابی قم، تسلیت میگویم. از خداوند متعال رحمت و مغفرت و علو درجات برای ایشان مسألت میکنم و امیدوارم که حسنات ناشی از تربیت فرزندان صالح در نامه عمل آن مرحوم ثبت شود.
غلامحسین محسنیاژهای