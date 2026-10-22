به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، در پیامی درگذشت پدر شهید سپهبد موسوی را تسلیت گفت.

متن این پیام به شرح ذیل است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

درگذشت سید احمد موسوی، پدر شهید والامقام سید عبدالرحیم موسوی و از انقلابیون و معتمدین خوش‌سابقه قم را خدمت خاندان معظم موسوی و مردم سلحشور و انقلابی قم، تسلیت می‌گویم. از خداوند متعال رحمت و مغفرت و علو درجات برای ایشان مسألت می‌کنم و امیدوارم که حسنات ناشی از تربیت فرزندان صالح در نامه عمل آن مرحوم ثبت شود.

غلامحسین محسنی‌اژه‌ای