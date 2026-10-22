شهیدان غلامرضا رخش دانش آموز شهید مسجدسلیمانی دفاع مقدس و ماکان نصیری دانش آموز شهید مدرسه شجره طیبه میناب، نمادی از مظلومیت ملت ایران در راه ایستادگی و پایداری در دفاع از میهن اسلامی هستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در سی‌ام مهر ماه سال ۱۳۶۲ رژیم یعث عراق به شهر مسجدسلیمان حمله کرد و در این حمله ددمنشانه جمعی از مردم بی دفاع به شهادت رسیدند. یکی از این شهیدان گرانقدردانش آموز شهید غلامرضا رخش می‌باشد که در راه کمک به مجروحان این جنایت ارتش بعثی به شهادت رسید و جاویدالاثر شد.

پس از ۴۲ سال از این جنایت ارتش بعث عراق که با حمایت استکبار جهانی صورت گرفت، متجاوزان آمریکایی -صیهونی در حمله به میهن اسلامی، با اقدامی جنایتکارانه مدرسه شجره طیبه میناب را مورد هجوم موشکی خود قرار دادند و ۱۶۸ دانش آموز از جمله ماکان نصیری را به شهادت رساندند. ماکان به مانند غلامرضا رخش در این جنایت جاوید الاثر شد و امروز این دو شهید گرانقدر نمادی از مظلومیت ملت ایران در راه ایستادگی و پایداری در دفاع از میهن اسلامی هستند.