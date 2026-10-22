به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما حزام الاسد عضو جنبش انصارالله یمن در گفت‌و‌گو با شبکه تلویزیونی المیادین تاکید کرد: ارتش و مردم یمن در شرایط آماده باش برای دفاع از کشور و دفع تجاوزات سعودی هستند.

وی در ادامه افزود: نیرو‌های مسلح ما به لطف خداوند همچنان در مرحله‌ای قرار دارند که می‌توان آن را مرحله تمرینی برای تشدید فراگیر تنش‌ها نامید. اگر دشمن سعودی وارد مسیر تشدید فراگیر تنش‌ها شود، مسیری که برای آن آماده می‌شود و نیروهایش را بسیج می‌کند، نیرو‌های مسلح ما می‌توانند با استعانت از خداوند متعال و در چارچوب حق دفاع از خود، تا بالاترین سطح ممکن پیش بروند.

حزام الاسد تاکید کرد: الحمدلله، نیرو‌های مسلح ما به لطف خدا از توانمندی‌های نظامی برخوردارند که می‌تواند متجاوز را نیز بازدارد و در چارچوب معادلات مطرح‌شده و تحمیل‌شده، درس‌های لازم را به او بدهد. محاصره در برابر محاصره، تشدید تنش در برابر تشدید تنش و همچنین هدف قرار دادن تجمعات و نیرو‌های نظامی عربستان سعودی در هر نقطه‌ای که نیرو‌های مسلح ما به آن دسترسی پیدا کنند. قطعاً همان‌طور که پیش‌تر گفتم، مسیر ما مسیری دفاعی است. ما در میان مردم خود و در داخل کشورمان می‌جنگیم. به هیچکس تجاوز نکرده‌ایم و به هیچ‌کس نیز تجاوز نمی‌کنیم.

وی خاطرنشان کرد: این جنگ در برابر تجاوزگری و وحشیگری عربستان، تحمیل محاصره، بسیج نیرو‌ها و ایجاد تجمعات نظامی در مناطق جنوبی و شرقی، بر ما تحمیل شده است. از نظر ما، این یک حق، وظیفه و مسئولیت در برابر خداوند متعال، مردممان و نسل‌های آینده است، زیرا نمی‌توانیم اجازه دهیم متجاوز و اشغالگر در کشورمان هر کاری که می‌خواهد انجام دهد. چنین چیزی برای ما محال و غیرممکن است.