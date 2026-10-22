مستند رادیویی «سایه سیاه دموکراسی» با تمرکز بر ساختار سیاسی و انتخاباتی ایالات متحده از دوم آبان روی آنتن رادیو ایران می‌رود و سری جدید مسابقه «کف میدون» نیز در روز‌های زوج از شبکه تهران سیما پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مستند رادیویی «سایه سیاه دموکراسی» در قالب مجموعه‌ای تحلیلی از دوم تا شانزدهم آبان‌ماه، هر روز ساعت ۲۰:۳۰ تا ۲۱ از رادیو ایران پخش خواهد شد.

این اثر با واکاوی سازوکار‌های انتخاباتی، نقش سرمایه و لابی‌های قدرت، رقابت‌های حزبی، تأثیر رسانه‌ها بر افکار عمومی، شکاف‌های اجتماعی و نژادی و تناقض‌های ساختاری نظام سیاسی ایالات متحده آمریکا، تفاوت میان شعار‌های دموکراتیک و واقعیت‌های جامعه این کشور را بررسی می‌کند.

این مستند به تهیه‌کنندگی رقیه زهرا پرنداور و با گویندگی بتول نجفی تولید شده و شامل گفت‌و‌گو با کارشناسان مسائل آمریکا است.

همچنین سری جدید مسابقه «کف میدون» تولید گروه تهران و شهروندی، پس از وقفه‌ای کوتاه، روز‌های زوج حوالی ساعت ۲۲ از شبکه تهران سیما روی آنتن می‌رود.

این مسابقه به تهیه‌کنندگی «امیر عرب‌اسدی» و با حضور کارشناسان نظامی در یکی از میادین اصلی پایتخت ضبط شده است و شرکت‌کنندگان را در چالش‌هایی کمتر از ۷ دقیقه پیرامون آمادگی دفاعی، مدیریت مهمات، هدف‌گیری، ایمنی و عکس‌العمل سریع به رقابت وا‌می‌دارد تا با ترویج فرهنگ دفاع شخصی، تاب‌آوری شهروندی را تقویت کند.