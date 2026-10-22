رئیس اداره ورزش و جوانان خمینی‌شهر از اجرای طرح‌های عمرانی و ورزشی، توسعه زیرساخت‌ها و برنامه‌ریزی برای افزایش امکانات ورزشی این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ روح‌الله کاظمی در نشست خبری گفت: توسعه فضا‌های ورزشی، حمایت از ورزشکاران مستعد و گسترش ورزش همگانی از اولویت‌های این اداره است.

وی با اشاره به بهره‌برداری از زمین چمن مصنوعی ورزشگاه شهدای اندان افزود: این مجموعه با مساحت حدود پنج هزار مترمربع و هزینه‌ای حدود ۱۱ میلیارد تومان تکمیل شده و برای ادامه تکمیل امکانات جانبی آن نیز اعتبار پیش‌بینی شده است.

رئیس اداره ورزش و جوانان خمینی‌شهر، آماده‌سازی خانه جوان با زیربنای حدود ۵۸۰ مترمربع، تأمین ۵۰ پروژکتور برای بهسازی روشنایی سالن‌های ورزشی و افتتاح زورخانه امیرالمؤمنین (ع)، خانه بوکس و زمین تمرینی تیراندازی با کمان در شهر درچه را از دیگر اقدامات انجام‌شده برشمرد. کاظمی همچنین از برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی خوابگاه ورزشکاران با ظرفیت حدود ۱۲۰ نفر خبر داد و گفت: با انتقال اداره ورزش و جوانان به ساختمان خانه جوان، امکان آماده‌سازی ساختمان فعلی برای اسکان ورزشکاران فراهم می‌شود.

وی با تأکید بر ضرورت مشارکت خیران و بخش خصوصی در توسعه ورزش شهرستان افزود: استفاده از ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری و مولدسازی دارایی‌ها برای ایجاد و بازسازی فضا‌های ورزشی در دستور کار قرار دارد.