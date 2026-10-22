مراسم امضای تفاهم‌نامه همکاری باشگاه استقلال و آکادمی ملی ورزش صربستان با هدف گسترش تعاملات ورزشی، آموزشی و بین‌المللی برگزار شد.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در این مراسم علی تاجرنیا، رییس هیات‌مدیره و سرپرست مدیرعاملی باشگاه استقلال در سخنانی به اهمیت گسترش تعاملات بین‌المللی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مشترک برای توسعه ورزش اشاره کرد.

بخش دیگری از مراسم به پخش کلیپی از جاذبه‌های تاریخی، فرهنگی و طبیعی ایران اختصاص داشت. پس از آن سینیشا یاسنیچ، رییس آکادمی ملی ورزش صربستان ضمن بیان دیدگاه‌های خود درباره زمینه‌های همکاری مشترک، به ظرفیت‌های موجود برای گسترش ارتباطات ورزشی میان دو مجموعه پرداخت.

در ادامه اهداف و محور‌های تفاهم‌نامه همکاری تشریح شد و دکتر علی تاجرنیا و پروفسور سینیشا یاسنیچ با امضای این تفاهم‌نامه و تبادل نسخه‌های آن، همکاری رسمی دو مجموعه را آغاز کردند.

پس از امضای تفاهم‌نامه، تاجرنیا با اهدای پیراهن باشگاه استقلال به پروفسور یاسنیچ، از حضور او در این مراسم قدردانی کرد.

بخش پایانی برنامه به پرسش و پاسخ اصحاب رسانه با تاجرنیا و پروفسور یاسنیچ اختصاص داشت و دو طرف به پرسش‌های خبرنگاران درباره تفاهم‌نامه و چشم‌انداز همکاری‌های مشترک پاسخ دادند.

علی تاجرنیا در مراسم امضای تفاهم‌نامه همکاری میان باشگاه فرهنگی‌ورزشی استقلال و آکادمی ملی ورزش صربستان، ضمن خوشامدگویی به هیات صربستانی و قدردانی از حضور اهالی رسانه اظهار داشت: «ملت‌های ایران و صربستان پیوندی عمیق و دیرینه دارند. منطقه بالکان و به‌ویژه صربستان، از ظرفیت‌های قابل‌توجهی در حوزه‌های مختلف برخوردار است و این کشور در رشته‌های ورزشی گوناگون از جایگاه برجسته‌ای در سطح بین‌المللی برخوردار است.»

وی با اشاره به ظرفیت‌های آکادمی ملی ورزش صربستان افزود: «بر اساس اطلاعات و پیگیری‌های انجام‌شده، این مجموعه از ظرفیت‌های ارزشمندی در سطح جهانی برخوردار است و علاوه بر زیرساخت‌های مناسب، از نظر امکانات آموزشی و ارتباط با نهاد‌های بین‌المللی ورزشی، از جمله کمیته‌های ملی المپیک، جایگاه قابل‌توجهی دارد.»

رییس هیلت‌مدیره باشگاه استقلال با اشاره به سفر‌های پیشین سینیشا یاسنیچ به ایران و پیگیری‌های صورت‌گرفته برای توسعه همکاری‌های ورزشی تصریح کرد: «با وجود سفر‌های قبلی و طرح موضوع همکاری، متأسفانه در سال‌های گذشته این تلاش‌ها به اقدام عملی منجر نشده بود. از این‌رو، برای باشگاه استقلال مایه افتخار است که با درخواست آکادمی ملی ورزش صربستان و پیگیری‌های سفارت جمهوری اسلامی ایران در صربستان، استقلال به‌عنوان یکی از باشگاه‌های باسابقه و پرافتخار ایران برای همکاری در حوزه ورزش انتخاب شده است.»

تاجرنیا ادامه داد: «در نخستین روز حضور هیأت صربستانی در ایران، جلسه‌ای مفصل با حضور طرفین برگزار شد. با توجه به اراده جدی آکادمی ملی ورزش صربستان برای سرمایه‌گذاری و همچنین رویکرد باشگاه استقلال در توسعه رشته‌های ورزشی و زیرساخت‌ها، به این جمع‌بندی رسیدیم که می‌توانیم در زمانی کوتاه، همکاری مشترک را در قالب یک تفاهم‌نامه آغاز کنیم.»

وی درباره محور‌های این همکاری گفت: «توسعه زیرساخت‌ها، تقویت ورزشگاه‌ها، کمپ‌ها و امکانات ورزشی، آموزش، تبادل مربی و ورزشکار و گسترش تعاملات در حوزه‌های آموزشی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مرتبط با ورزش، از مهم‌ترین زمینه‌های همکاری دو طرف خواهد بود.»

رئیس هیات‌مدیره باشگاه استقلال با اشاره به روند توسعه فعالیت‌های ورزشی این باشگاه خاطرنشان کرد: استقلال از سال گذشته روند گسترش فعالیت‌های خود در رشته‌های غیرفوتبالی را آغاز کرده و در حوزه ورزش زنان و همچنین در مناطق مختلف ایران حضور فعالی داشته است. این روند در سال جاری نیز با توسعه بیشتری همراه شده و تعداد تیم‌های باشگاه در رشته‌های فوتبال و غیرفوتبالی، در بخش مردان و زنان، به حدود ۴۵ تیم نزدیک شده است.»

تاجرنیا با اشاره به گستردگی فعالیت‌های آکادمی ملی ورزش صربستان در رشته‌های مختلف ورزشی اظهار داشت: «یکی از ظرفیت‌های مهم این مجموعه، ارتباط آن با باشگاه‌های مطرح صربستان، از جمله پارتیزان و ستاره سرخ بلگراد است؛ باشگاه‌هایی که در رشته‌های ورزشی مختلف فعالیت می‌کنند. بنابراین، این همکاری می‌تواند فراتر از فوتبال باشد و حوزه‌های گوناگون ورزش را در بر بگیرد و دستاورد‌های ارزشمندی برای دو طرف به همراه داشته باشد.»

وی در پایان با تاکید بر ضرورت عملیاتی شدن توافق صورت‌گرفته گفت: امیدوارم تفاهم‌نامه‌ای که امروز میان دو مجموعه امضا می‌شود، در کوتاه‌ترین زمان ممکن وارد مرحله اجرایی شود و فعالان و اعضای خانواده ورزش بتوانند آثار و نتایج این همکاری را به‌صورت ملموس مشاهده کنند. هدف ما صرفاً امضای یک تفاهم‌نامه یا انجام اقدامی نمایشی نیست؛ بلکه می‌خواهیم این همکاری به نتایج واقعی و ماندگار منجر شود و برخلاف برخی تجربه‌های گذشته، پس از امضا به فراموشی سپرده نشود. به این همکاری امیدوارم و امیدوارم با همراهی دو طرف، شاهد آغاز مسیری مؤثر و پایدار در توسعه ورزش باشیم.»