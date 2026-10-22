شناگران کشورمان در فینال ۵۰ متر آزاد مردان بازی‌های پاراآسیایی ناگویا مدال طلا و نقره را به دست آورد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در چهارمین روز از مسابقات پاراشنای پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی آیچی - ناگویا ۲۰۲۶ نمایندگان کشورمان در مرحله فینال ۵۰ متر آزاد مردان کلاس S۱۰ به مصاف حریفانش رفتند و این‌بار هم سینا ضیغمی‌نژاد و شاهین ایزدیار به مدال طلا و نقره رسیدند.

در این رقابت سینا ضیغمی‌نژاد با زمان ۲۵.۸۲ و شاهین ایزدیار با زمان ۲۶.۳۲ طلا و نقره گرفتند.

شناگران کشورمان در این رقابت با شناگران کشور‌های تایلند، ژاپن، قزاقستان، کامبوج و هند به رقابت پرداختند.