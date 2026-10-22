استاندار آذربایجان‌غربی برای بازدید از طرح های عمرانی، صنعتی و خدماتی تکاب وحضور در همایش فرصت‌های سرمایه‌گذاری به این شهرستان سفر کرده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی با همراهی جمعی از مسئولان استانی و با استقبال مردم و مسئولان محلی، وارد شهرستان تکاب شد.

استاندار آذربایجان‌غربی در این سفر ضمن بازدید از طرح های عمرانی، صنعتی و خدماتی تکاب، در همایش فرصت‌های سرمایه‌گذاری شهرستان حضور خواهد یافت.

استاندار آذربایجان‌غربی را در این سفر جمعی از مدیران کل دستگاه‌های اجرایی و مسئولان استانی همراهی می‌کنند.