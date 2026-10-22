قائم‌مقام بنیاد علوی از ایجاد بیش از ۲۴۰ هزار فرصت شغلی در کشور با پرداخت نزدیک به ۳۲ همت وام قرض‌الحسنه و مرابحه خبر داد و گفت با احتساب آورده خود مردم، مجموع سرمایه‌گذاری در فرایندهای اشتغال‌زایی به بیش از ۶۲ همت رسیده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، قائم‌مقام بنیاد علوی گفت: «بیش از ۲۴۰ هزار فرصت شغلی در کشور ایجاد شده و نزدیک به ۳۲ همت وام قرض‌الحسنه و مرابحه پرداخت شده است. با احتساب آورده خود مردم، بیش از ۶۲ همت سرمایه‌گذاری در فرایند‌های اشتغال‌زایی در کل کشور صورت گرفته است.»

محسن مرد علی افزود: «این فرصت‌های شغلی برای اقشار مختلف از جمله جوانان و زنان سرپرست خانوار در رسته‌های کشاورزی، صنعت و خدمات ایجاد شده است. بخش زیادی از کسب‌وکار‌ها دانش‌بنیان هستند و بیش از هزار طرح دانش‌بنیان حمایت شده‌اند.

وی افزود: نزدیک به ۴۵ درصد حمایت‌شدگان بانوان هستند و اخیراً از مرز حمایت از زنان روستایی نیز عبور کرده‌ایم. بیش از ۱۰ درصد حمایت‌شدگان را افراد تحصیل‌کرده دانشگاهی و دارای تحصیلات تکمیلی تشکیل می‌دهند.»