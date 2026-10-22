در هفته‌ نخست رقابت‌های لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور، تیم فوتسال پالایش نفت آبادان توانست با نتیجه‌ی پرگل ۸ بر صفر رقیب کرمانی خود یعنی پارسه را شکست دهد.

در هفته‌ اول لیگ برتر فوتسال بانوان، پالایش نفت آبادان ۸ پارسه کرمان صفر

در هفته‌ اول لیگ برتر فوتسال بانوان، پالایش نفت آبادان ۸ پارسه کرمان صفر

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، هفته‌ی نخست رقابت‌های لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور صبح امروز در سالن هفده شهریور برگزار شد که طی آن تیم فوتسال پالایش نفت آبادان توانست با نتیجه‌ی پرگل ۸برصفر رقیب کرمانی خود یعنی پارسه را شکست دهد.

پارسه که اولین حضورش را در لیگ برتر تجربه می‌کند، در این دیدار اسیر تمرکز بالا و کار تیمی نفت شد. هرچند چندین بار تیرک دروازه ناجی این تیم بود تا با گل‌های بیشتری بدرقه نشوند.

برای پالایش نفت آبادان در این بازی سارا شیربیگی و شقایق معتمدی دبل کردند و مریم سید، زهرا کیانی منش، سید فاطمه حسینی و نسیمه غلامی هر کدام یک گل به ثمر رساندند.