هاجر صفرزاده دونده اصفهانی، نشان طلای خود را به مردم ایران، خانواده‌اش و مربی خود تقدیم کرد.

«کم نیاوردم و جا نزدم تا به حقم رسیدم»

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ هاجر صفرزاده در فینال دوی ۴۰۰ متر زنان کلاس T۱۲ بازی‌های پاراآسیایی ناگویا با زمان ۵۶.۴۳ ثانیه اول شد و به نشان طلا رسید.

ملی‌پوش اصفهانی با این زمان رکورد بازی‌های پاراآسیایی را که پیش از این با زمان ۵۷.۲۷ ثانیه در مرحله مقدماتی ثبت کرده بود، بار دیگر شکست.

هاجر صفرزاده دونده اصفهانی پس از کسب مدال طلای دوی ۴۰۰ متر بانوان بازی‌های پاراآسیایی ناگویا همراه با رکوردشکنی، از سختی‌های روز‌های اخیر و تلاشش برای رسیدن به این موفقیت گفت.

وی گفت: خیلی خوشحالم و خدا را شکر می‌کنم که توانستم بعد از ۲ مدال نقره، مدال طلا را هم به دست بیاورم و مجموعه مدال‌هایم را کامل کنم. کم نیاوردم، جا نزدم، صبر کردم و تلاش کردم تا بالاخره به حقم برسم.

او درباره شرایط خود در روز‌های اخیر افزود: در این چند روز خیلی اذیت شدم؛ هم از لحاظ روحی و هم از لحاظ جسمی فشار زیادی روی من بود، اما خدا را شکر در کنار مربی‌ام، تلاش کردیم و توانستیم به حقمان برسیم.

دونده ایران درباره برنامه‌های آینده خود بیان کرد: احتمالاً ۲ تا ۳ هفته استراحت می‌کنیم و بعد از آن برای بازی‌های جهانی و سپس بازی‌های پارالمپیک آماده می‌شویم.