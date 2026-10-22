مدیر منابع آب مشگین‌شهر گفت: لایروبی و بازگشایی ۱۲ نقطه فاقد آبگذری در بستر رودخانه‌های پرخطر این شهرستان آغاز شده و عملیات آزادسازی با همکاری دستگاه قضایی، نیروی انتظامی و شهرداری اجرا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، شهرام خلیلی روز پنجشنبه اظهار کرد: با توجه به پیش بینی هواشناسی مبنی بر وقوع بارش‌های شدید و سیل‌آسا لایروبی و بازگشایی مسیل‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی افزود: تجاوز به حریم و بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها، تصرفات غیرمجاز و ساخت وساز در مجرای آب به ویژه در بستر‌های شهری از عوامل اصلی تشدید خسارات سیلاب در سال‌های اخیر بوده است.

مدیر منابع آب مشگین‌شهر ادامه داد: در همین راستا و با صدور دستور قضایی و همراهی نیروی انتظامی و همکاری شهرداری نسبت به رفع و آزادسازی به طول یک هزار و ۱۵۰ متر از بستر و حریم مسیل و رفع تصرف ۱۷ هزار متر مربع از اراضی بستر و حریم در محدوده داخل شهر اقدام شد.

خلیلی گفت: این اقدامات در چارچوب نهضت لایروبی و ساماندهی مسیل‌های شهری بوده و با جدیت در دستور کار بخش آب شهرستان قرار دارد.

وی از شهروندان خواست از هرگونه تصرف، انحراف یا تخلیه زباله و نخاله در بستر و حریم مسیل‌ها خودداری کنند.