فرمانده انتظامی شهرستان ورامین از شناسایی و دستگیری یک سارق سابقه‌دار که اقدام به سرقت از کارگاه‌ها و اماکن این شهرستان کرده بود، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ رضا علی‌بخشی در خصوص دستگیری سارق سابقه دار وسایل و تجهیزات ساختمانی و فنی اظهار کرد: در پی وقوع چندین فقره سرقت از اماکن و کارگاه‌ها در سطح شهرستان ورامین، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران کلانتری ۱۳ شهید بهشتی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران انتظامی با انجام اقدامات اطلاعاتی، تخصصی و تحقیقات میدانی، موفق به شناسایی یک سارق سابقه‌دار شدند و پس از هماهنگی قضایی، وی را در عملیاتی دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان ورامین ادامه داد: در بازرسی از محل اختفای متهم، تعداد ۶۰ دستگاه انواع دریل و سنگ‌فرز که از محل سرقت به دست آمده بود، کشف و ضبط شد.

سرهنگ علی‌بخشی در پایان با اشاره به تشکیل پرونده و معرفی متهم به مرجع قضایی، از شهروندان خواست ضمن رعایت توصیه‌های پیشگیرانه، در صورت مشاهده موارد مشکوک، مراتب را از طریق شماره ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.