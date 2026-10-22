مردم ایلام در دویست و سی و پنجمین حضور شبانه خود؛ تهدید‌های ترامپ و نتانیاهو را به تمسخر گرفتند و در اظهاراتی کوبنده گفتند: آن‌ها با این تهیدات؛ فقط دامنه شکست خود را گسترش می‌دهند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ مردم می‌گویند تا با جان و مالشان پای ایران می‌مانند و اصرار ترامپ و نتانیاهو بر تهدید‌های جدید؛ تنها ابعاد شکست آن‌ها را گسترش می‌دهد؛ تهدیداتی که برای ملت ایران تکراری و نخ نما شده است؛ چرا که آمریکا تا به امروز؛ هرچه در توان داشته رو کرده و این تهدیدات، تنها نشانه ضعف و استیصال آن‌ها است.