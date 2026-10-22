خراسان جنوبی، به عنوان قطب اصلی تولید عناب کشور، نه تنها برای ثبت و معرفی آیین‌های مرتبط با این محصول اقدام کرده، بلکه میراث عناب را در حوزه‌های میراث ناملموس، رویداد‌های گردشگری و میراث طبیعی به ثبت رسانده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان از ثبت سه سند مهم از جایگاه عناب خراسان جنوبی در فهرست ملی میراث فرهنگی خبر داد و گفت: آیین سنتی «عناب تَه‌کُنی» با شماره ثبت ۲۲۲۸ در تاریخ ۱۶ آذر ۱۳۹۹ در فهرست میراث فرهنگی ناملموس کشور به ثبت رسیده است.

برآبادی افزود: همچنین درخت عناب کهنسال محسنی خونیک پایین شهرستان خوسف، بخش ماژان، دهستان قلعه زری، آبادی خونیک پایین، سوم اسفند ۱۳۹۹ به شماره ۸۳۵ با قدمتی حدود ۳۰۰ سال، به‌عنوان تنها درخت عناب ثبت‌شده در فهرست میراث طبیعی کشور است.

به گفته وی همچنین مراسم عناب تَه‌کُنی خراسان جنوبی با شماره ثبت ۲۰۲۰۹۳۹۵ در مورخ یکم مهر ۱۴۰۲ در تقویم رویداد‌های گردشگری کشور به ثبت رسیده است.

خراسان جنوبی با تولید ۹۸ درصد عناب کشور، مقام نخست تولید این محصول در کشور را دارد.