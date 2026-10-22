به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، آیین سنتی «عناب تَه‌کُنی» با شماره ثبت ۲۲۲۸ در تاریخ ۱۶ آذر ۱۳۹۹ در فهرست میراث فرهنگی ناملموس کشور به ثبت رسیده است.

همچنین درخت عناب کهنسال محسنی خونیک پایین شهرستان خوسف، بخش ماژان، دهستان قلعه زری، آبادی خونیک پایین، سوم اسفند ۱۳۹۹ به شماره ۸۳۵ با قدمتی حدود ۳۰۰ سال، به‌عنوان تنها درخت عناب ثبت‌شده در فهرست میراث طبیعی کشور است.

همچنین مراسم عناب تَه‌کُنی خراسان جنوبی با شماره ثبت ۲۰۲۰۹۳۹۵ در مورخ یکم مهر ۱۴۰۲ در تقویم رویداد‌های گردشگری کشور به ثبت رسیده است.

خراسان جنوبی با تولید ۹۸ درصد عناب کشور، مقام نخست تولید این محصول در کشور را دارد.