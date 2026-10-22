به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران ، سیدشمس‌الدین حسینی، نماینده مردم رامسر، تنکابن و عباس‌آباد در مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، به همراه مسلم قبادیان فرماندار رامسر، معاونان فرمانداری و جمعی از مسئولان دستگاه‌های اجرایی شهرستان، در بازدیدی چندساعته، آخرین وضعیت برخی طرح‌های زیرساختی، خدماتی، درمانی و اقتصادی رامسر را از نزدیک بررسی کرد.

در این بازدید میدانی، موضوع گازرسانی و روند اجرای طرح‌های مرتبط به مناطق بالادست جنت رودبار و اشکور، وضعیت فاضلاب شهری و ضرورت توسعه زیرساخت‌های خدماتی، مسائل و نیاز‌های بیمارستان امام سجاد (ع) رامسر و همچنین ظرفیت‌های تولیدی و کشاورزی شرکت تعاونی باغداران مرکبات و کارخانه کشت‌وصنعت کوثر مورد توجه قرار گرفت.

بررسی مسائل زیرساختی و خدمات شهری

بخش نخست این بازدید به بررسی وضعیت گازرسانی اختصاص داشت؛ موضوعی که از منظر توسعه خدمات زیربنایی، تأمین پایدار انرژی و پاسخ‌گویی به نیاز‌های شهروندان و بخش‌های مختلف اقتصادی شهرستان اهمیت دارد. همچنین مسائل مرتبط با فاضلاب شهری و روند توسعه این زیرساخت، با توجه به ضرورت ارتقای خدمات شهری، حفظ محیط‌زیست و بهبود کیفیت زندگی شهروندان، مورد بررسی قرار گرفت.

بیمارستان امام سجاد (ع)، محور بررسی مسائل درمانی

در ادامه، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و هیئت همراه با حضور در بیمارستان امام سجاد (ع) رامسر، مسائل و نیاز‌های این مرکز درمانی را بررسی کردند. توجه به زیرساخت‌های درمانی، امکانات و تجهیزات موردنیاز و ضرورت تقویت ظرفیت ارائه خدمات سلامت، از موضوعات مهم در پیگیری مطالبات حوزه بهداشت و درمان شهرستان به شمار می‌رود.

بازدید از ظرفیت‌های تولیدی و کشاورزی کوثر

بخش دیگری از این برنامه به بازدید از شرکت تعاونی باغداران مرکبات و کارخانه کشت‌وصنعت کوثر رامسر اختصاص داشت؛ مجموعه‌ای که با سابقه فعالیت چندین‌ساله و مشارکت گسترده باغداران منطقه، در زمینه فرآوری مرکبات و ایجاد ارزش افزوده برای محصولات کشاورزی نقش‌آفرینی می‌کند.

توسعه صنایع تبدیلی، کاهش ضایعات محصولات باغی، حمایت از تولیدکنندگان و تقویت زنجیره ارزش مرکبات، از جمله موضوعات مهم در بررسی ظرفیت‌های اقتصادی این مجموعه و بخش کشاورزی منطقه است.

این بازدید چندساعته در چارچوب بررسی میدانی مسائل شهرستان، نیاز‌ها و موانع موجود در بخش‌های مختلف انجام شد؛ موضوعاتی که پیگیری آنها از سوی مسئولان اجرایی با دستور نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی قطعا می‌تواند در تعیین اولویت‌ها و تسریع روند رسیدگی به مطالبات منطقه مؤثر باشد.