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قائممقام بنیاد علوی از اجرای هفت برنامه ویژه برای توانمندسازی اقتصادی محرومان خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، قائممقام بنیاد علوی مأموریت اصلی بنیاد علوی در توانمندسازی اقتصادی محرومین اشاره کرد و گفت: «برای این منظور هفت برنامه اجرایی پیشبینی شده است که شامل ایجاد و توسعه کسبوکارهای خرد، کسبوکارهای کارگاهی، کسبوکارهای بنگاهی، حمایت از بازار کسبوکارها، مهارتآموزی و حمایت از صندوقهای قرضالحسنه برای پشتیبانی از کسبوکارهاست.»
مردعلی با اشاره به اجرای «طرح حیات» (حمایت یکپارچه اشتغال و تولید) در کشور طی سه سال اخیر اظهار کرد: «این طرح دستاوردهای مناسبی داشته است. در بیش از ۸ هزار نقطه حضور یافتهایم که ۷ هزار نقطه روستایی در ۳۱ استان و هزار نقطه شهری محروم بوده است. از طریق شبکه اجرایی نزدیک به ۶۰۰ نفر از مجریان و تسهیلگران، بیش از ۱۳۹ هزار و ۴۰۰ طرح را حمایت کردهایم.»