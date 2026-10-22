به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، قائم‌مقام بنیاد علوی مأموریت اصلی بنیاد علوی در توانمندسازی اقتصادی محرومین اشاره کرد و گفت: «برای این منظور هفت برنامه اجرایی پیش‌بینی شده است که شامل ایجاد و توسعه کسب‌وکار‌های خرد، کسب‌وکار‌های کارگاهی، کسب‌وکار‌های بنگاهی، حمایت از بازار کسب‌وکارها، مهارت‌آموزی و حمایت از صندوق‌های قرض‌الحسنه برای پشتیبانی از کسب‌وکارهاست.»

مردعلی با اشاره به اجرای «طرح حیات» (حمایت یکپارچه اشتغال و تولید) در کشور طی سه سال اخیر اظهار کرد: «این طرح دستاورد‌های مناسبی داشته است. در بیش از ۸ هزار نقطه حضور یافته‌ایم که ۷ هزار نقطه روستایی در ۳۱ استان و هزار نقطه شهری محروم بوده است. از طریق شبکه اجرایی نزدیک به ۶۰۰ نفر از مجریان و تسهیلگران، بیش از ۱۳۹ هزار و ۴۰۰ طرح را حمایت کرده‌ایم.»