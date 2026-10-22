تیم دونفره نوشاد و نیما عالمیان و تیم بنیامین فرجی و آرین غفاری به ترتیب با برتری مقابل نمایندگان ازبکستان و ژاپن به جمع ۱۶ تیم برتر رقابت‌های تنیس روی میز قهرمانی آسیا صعود کردند.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در ادامه رقابت‌های قهرمانی آسیا به میزبانی تاشکند ازبکستان، نوشاد و نیما عالمیان در مرحله یک‌شانزدهم نهایی بخش دونفره مردان مقابل ترکیب خورشید احمدوف و موسوبک تولف از کشور میزبان قرار گرفتند و با برتری در سه گیم متوالی، راهی مرحله یک‌هشتم نهایی شدند.

برادران عالمیان در این دیدار به‌ترتیب با امتیاز‌های ۱۱ بر ۶، ۱۱ بر ۵ و ۱۱ بر ۹ حریفان خود را شکست دادند.

نوشاد و نیما در مرحله یک‌هشتم نهایی برای صعود به جمع هشت تیم برتر آسیا، با ترکیب کوئن پانگ و ایزاک کوئک از سنگاپور روبه‌رو خواهند شد.

همچنین بنیامین فرجی و آرین غفاری در مرحله یک‌شانزدهم نهایی بخش دونفره مردان با ترکیب سورا ماتسوشیما و شونسوکه توگامی از ژاپن روبه‌رو بودند که این دیدار به دلیل بیماری توگامی برگزار نشد و با ثبت باخت فنی برای نمایندگان ژاپن، زوج ایران به جمع ۱۶ تیم برتر صعود کرد.

فرجی و غفاری در مرحله یک‌هشتم نهایی برای راه‌یابی به جمع هشت تیم برتر آسیا، به مصاف جان راسل میسال و جان ماری نایره از فیلیپین خواهند رفت.

توگامی به دلیل بیماری، از حضور در رقابت‌های تیمی نیز انصراف داده بود.

هدایت مردان کشورمان در این مسابقات به عهده جمیل لطف‌الله‌نسبی سرمربی تیم ملی کشورمان و منصور علوی به‌عنوان مربی است.