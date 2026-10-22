به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،۶۰ نفر از کارکنان ادارات شهرستان هوراند به مناسبت هفته تربیت بدنی با پیمودن مسیر ۵ کیلومتری به قلعه تاریخی پشتاب صعود کردند.

این برنامه با هدف ترویج فرهنگ پیاده‌روی، توسعه ورزش همگانی، افزایش نشاط و شادابی و آشنایی بیشتر با ظرفیت‌های تاریخی و گردشگری شهرستان برگزار شد.

علیرضا ابراهیمی فرماندار هوراند از پیگیری‌ها برای ارتقای ایمنی قلعه تاریخی پشتاب خبر داد و گفت:طی امسال و سال گذشته اقدامات قابل‌ توجهی برای ایمن‌سازی مسیر و سنگفرش این اثر تاریخی انجام شده است.

وی با اشاره به ویژگی‌های منحصر‌به‌فرد قلعه پشتاب افزود:با تکمیل زیرساخت‌های مورد نیاز این اثر تاریخی ظرفیت میزبانی از هزاران گردشگر داخلی و خارجی را خواهد داشت.