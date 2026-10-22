بیش از ۲۵ هزار نفر از اقشار مختلف مردم شهرستان خوی با برپایی رزمایش بزرگ اقتدار، آمادگی دفاعی، انسجام ملی و وفاداری خود را به آرمان‌های انقلاب اسلامی به نمایش گذاشتند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، بیش از ۲۵ هزار نفر از اقشار مختلف مردم شهرستان خوی با برپایی رزمایش بزرگ اقتدار، آمادگی دفاعی، انسجام ملی و وفاداری خود را به آرمان‌های انقلاب اسلامی به نمایش گذاشتند.

رزمایش بزرگ اقتدار جان‌فدایان شهرستان خوی با حضور پرشور بیش از ۲۵ هزار نفر از بسیجیان و اقشار مختلف مردم برگزار شد و شرکت‌کنندگان با اجرای رژه میدانی و خودرویی، بر صیانت از تمامیت ارضی کشور و پاسداری از مرز‌های ایران اسلامی تأکید کردند.

در این مراسم، سردار رجبی فرمانده سپاه شهدای آذربایجان غربی به همراه اعضای شورای تأمین خوی، از یگان‌ها و نیرو‌های مستقر در میدان بازدید به عمل آورد.

حجت‌الاسلام قاسم‌خانی، امام جمعه خوی، در جمع جان‌فدایان سخنرانی کرد و با تجلیل از روحیه حماسی مردم منطقه بیان داشت که ملت ایران سختی‌ها را تحمل می‌کند، اما اجازه نخواهد داد حتی یک وجب از خاک پاک میهن در اختیار بیگانگان قرار گیرد.

سردار رجبی نیز طی سخنرانی خود در جمع شرکت‌کنندگان، اقتدار کنونی کشور را ثمره جان‌فشانی شهیدان و بصیرت مردمی دانست. وی همچنین در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری صداوسیما، انسجام موجود را پاسخی قاطع به هرگونه تحرک بدخواهان خواند و بر تداوم آمادگی دفاعی نیرو‌ها تأکید کرد.

در بخش دیگری از رزمایش، نیرو‌های بسیجی، هیئت‌های ورزشی، ورزشکاران دوچرخه‌سوار و موتورسوار، اصناف، کشاورزان و کامیون‌داران با همراهی کاروان‌های خودرویی از مقابل جایگاه رژه رفتند و در برابر تمثال امام راحل، شهدای والامقام و رهبر معظم انقلاب اسلامی ادای احترام کردند.

حضور گسترده خانواده‌های معظم شهدا در کنار سایر طبقات اجتماعی، فضای این اجتماع حماسی را با عطر ایثار و یاد مجاهدت‌های فرزندان این آب و خاک پیوند زد.