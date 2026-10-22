همافزایی تشکلهای هنری؛ دستاورد مهم گام اول نهضت مردمی هنرهای تجسمی انقلاب اسلامی
عضو شورای سیاستگذاری نهضت مردمی پوستر انقلاب، شکلگیری و گسترش تشکلهای هنری در استانهای مختلف کشور و تربیت هنرمندان جوان را از مهمترین دستاوردهای ۱۶ سال فعالیت گام اول این نهضت عنوان کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
، علی حیاتی، دانشآموخته رشته گرافیک دانشگاه هنر تهران و عضو هیئت هنر و تشکل گرافیکی واو، با اشاره به فعالیتهای انجامشده در گام اول نهضت مردمی هنرهای تجسمی انقلاب اسلامی گفت: یکی از مهمترین اتفاقات این دوره، شناسایی و همافزایی تشکلهایی بود که پیش از این بهصورت مستقل فعالیت میکردند و با کنار هم قرار دادن ظرفیتهای خود، زمینه انجام فعالیتهای گستردهتر را فراهم کردند.
وی افزود: این مجموعهها با تمرکز بر هنرهای تجسمی، بهویژه گرافیک، تلاش کردند توانمندیهای تخصصی خود را در مسیر تبیین مفاهیم و اهداف انقلاب اسلامی به کار بگیرند و با تجمیع ظرفیتها، دستاوردهایی فراتر از فعالیتهای انفرادی داشته باشند.
حیاتی، گسترش تشکلهای هنری در استانهای مختلف کشور را از دیگر دستاوردهای این دوره برشمرد و اظهار کرد: در گام اول، با تلاش هنرمندان، استادان و فعالان این عرصه، زمینه شکلگیری تشکلهای جدید در استانهایی فراهم شد که پیش از این از چنین ظرفیت سازمانیافتهای برخوردار نبودند.
وی با بیان اینکه این روند همچنان ادامه دارد، گفت: اکنون نزدیک به ۲۰ استان در این جریان هنری حضور دارند و ظرفیت گسترش آن به دیگر مناطق کشور نیز وجود دارد.
عضو شورای سیاستگذاری پیشین نهضت مردمی پوستر انقلاب، تولید آثار گرافیکی باکیفیت و آموزش هنرمندان جوان را از دیگر محورهای فعالیت گام اول دانست و افزود: تلاش شده است هنر گرافیک در سطحی حرفهای و اثرگذار در خدمت اهداف و مفاهیم انقلاب اسلامی قرار گیرد.
حیاتی با اشاره به برخی تجربههای بینالمللی این جریان هنری گفت: فعالیتهای نهضت مردمی پوستر انقلاب در مقاطعی از مرزهای کشور فراتر رفته و آثار هنرمندان آن در رویدادها و عرصههای بینالمللی مورد توجه قرار گرفته است.
وی با اشاره به بازیهای المپیک ۲۰۲۴ پاریس افزود: در جریان اعتراضها به حضور رژیم صهیونیستی در این رقابتها، آثاری از هنرمندان این نهضت در دست برخی معترضان در پاریس دیده شد که نمونهای از حضور و بازتاب بینالمللی ظرفیتهای هنر گرافیک این جریان به شمار میرود.
این فعال حوزه هنرهای تجسمی تأکید کرد: تجربههای بهدستآمده در ۱۶ سال فعالیت گام اول، زمینه مناسبی برای بهرهگیری از ظرفیت تشکلهای هنری، توسعه فعالیتهای آموزشی، ارتقای کیفیت آثار و گسترش دامنه اثرگذاری این جریان در مراحل بعدی فراهم کرده است.
گام دوم نهضت مردمی پوستر انقلاب؛ پیوند آموزش و تولید آثار هنری متناسب با تحولات روز
دبیر آموزشی و پژوهشی نهضت مردمی پوستر انقلاب نیز در گفتگو با خبرنگار ما گفت: در گام دوم فعالیت این نهضت، بازنگری در رویکردهای آموزشی و نظری و توجه به تحولات جدید دنیای هنر، بهویژه فناوری هوش مصنوعی، با هدف ارتقای کیفیت و بهروز شدن تولیدات هنری در دستور کار قرار دارد.
مجتبی مجلسی با اشاره به برگزاری نشست شورای مرکزی و شورای تشکلهای نهضت مردمی پوستر انقلاب اظهار کرد: این مجموعه از اواخر دهه ۱۳۸۰ فعالیت خود را آغاز کرد و در این مدت، تشکلهای خودجوش مردمی در استانها و شهرهای مختلف کشور با گردهم آمدن، زمینه شکلگیری یک حرکت جمعی در حوزه هنر پوستر انقلاب را فراهم کردند.
وی افزود: اکنون این مجموعه وارد گام دوم فعالیت خود شده است و در این مرحله، برنامهها و رویکردهای جدیدی در دستور کار قرار دارد که بررسی و تصمیمگیری درباره آنها با مشارکت اعضای شوراها و فعالان این عرصه انجام میشود.
مجلسی افزود: گام دوم نهضت نیز تلاشی برای مواجهه آگاهانه و برنامهریزیشده با این تحولات است تا با بازنگری در مسیر فعالیتها، زمینه ارتقای سطح آموزش و تولید آثار هنری متناسب با شرایط جدید فراهم شود.
وی با تأکید بر ماهیت مردمی این نهضت اظهار کرد: تشکلهای عضو این مجموعه بهصورت خودجوش و بر پایه دغدغهها، ایدهآلها و آرمانهای خود هنرمندان شکل گرفتهاند و وابستگی سازمانی به نهادهای حاکمیتی ندارند.
مجلسی ادامه داد: همین استقلال و اتکا به اراده و انگیزه هنرمندان، از ویژگیهای مهم این تشکلهاست که زمینه فعالیت جمعی و پیگیری اهداف مشترک در حوزه هنر انقلاب اسلامی را فراهم کرده است.
دبیر آموزشی و پژوهشی نهضت مردمی پوستر انقلاب، پیوند میان آموزش و تولید آثار هنری را از رویکردهای مهم این مجموعه دانست و گفت: در این نهضت، آموزش بهصورت مستقل و جدا از فعالیت عملی دنبال نمیشود، بلکه آموزشها با تولید اثر همراه هستند و فرایند تولید نیز همواره از آموزش و انتقال تجربه تأثیر میپذیرد.
وی افزود: اصلاح و بهروزرسانی رویکردهای آموزشی و نظری میتواند به ارتقای کیفیت تولیدات هنری منجر شود و زمینه خلق آثاری متناسب با نیازهای روز و تحولات جدید هنر را فراهم کند.
مجلسی ابراز امیدواری کرد با برنامهریزی و همفکری اعضای نهضت در گام دوم، زمینه تقویت ظرفیتهای آموزشی و پژوهشی، ارتقای توانمندی هنرمندان و تولید آثار خلاقانهتر و بهروزتر در حوزه پوستر انقلاب فراهم شود.