عضو شورای سیاست‌گذاری نهضت مردمی پوستر انقلاب، شکل‌گیری و گسترش تشکل‌های هنری در استان‌های مختلف کشور و تربیت هنرمندان جوان را از مهم‌ترین دستاوردهای ۱۶ سال فعالیت گام اول این نهضت عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، علی حیاتی، دانش‌آموخته رشته گرافیک دانشگاه هنر تهران و عضو هیئت هنر و تشکل گرافیکی واو، با اشاره به فعالیت‌های انجام‌شده در گام اول نهضت مردمی هنرهای تجسمی انقلاب اسلامی گفت: یکی از مهم‌ترین اتفاقات این دوره، شناسایی و هم‌افزایی تشکل‌هایی بود که پیش از این به‌صورت مستقل فعالیت می‌کردند و با کنار هم قرار دادن ظرفیت‌های خود، زمینه انجام فعالیت‌های گسترده‌تر را فراهم کردند.

وی افزود: این مجموعه‌ها با تمرکز بر هنرهای تجسمی، به‌ویژه گرافیک، تلاش کردند توانمندی‌های تخصصی خود را در مسیر تبیین مفاهیم و اهداف انقلاب اسلامی به کار بگیرند و با تجمیع ظرفیت‌ها، دستاوردهایی فراتر از فعالیت‌های انفرادی داشته باشند.

حیاتی، گسترش تشکل‌های هنری در استان‌های مختلف کشور را از دیگر دستاوردهای این دوره برشمرد و اظهار کرد: در گام اول، با تلاش هنرمندان، استادان و فعالان این عرصه، زمینه شکل‌گیری تشکل‌های جدید در استان‌هایی فراهم شد که پیش از این از چنین ظرفیت سازمان‌یافته‌ای برخوردار نبودند.

وی با بیان اینکه این روند همچنان ادامه دارد، گفت: اکنون نزدیک به ۲۰ استان در این جریان هنری حضور دارند و ظرفیت گسترش آن به دیگر مناطق کشور نیز وجود دارد.

عضو شورای سیاست‌گذاری پیشین نهضت مردمی پوستر انقلاب، تولید آثار گرافیکی باکیفیت و آموزش هنرمندان جوان را از دیگر محورهای فعالیت گام اول دانست و افزود: تلاش شده است هنر گرافیک در سطحی حرفه‌ای و اثرگذار در خدمت اهداف و مفاهیم انقلاب اسلامی قرار گیرد.

حیاتی با اشاره به برخی تجربه‌های بین‌المللی این جریان هنری گفت: فعالیت‌های نهضت مردمی پوستر انقلاب در مقاطعی از مرزهای کشور فراتر رفته و آثار هنرمندان آن در رویدادها و عرصه‌های بین‌المللی مورد توجه قرار گرفته است.

وی با اشاره به بازی‌های المپیک ۲۰۲۴ پاریس افزود: در جریان اعتراض‌ها به حضور رژیم صهیونیستی در این رقابت‌ها، آثاری از هنرمندان این نهضت در دست برخی معترضان در پاریس دیده شد که نمونه‌ای از حضور و بازتاب بین‌المللی ظرفیت‌های هنر گرافیک این جریان به شمار می‌رود.

این فعال حوزه هنرهای تجسمی تأکید کرد: تجربه‌های به‌دست‌آمده در ۱۶ سال فعالیت گام اول، زمینه مناسبی برای بهره‌گیری از ظرفیت تشکل‌های هنری، توسعه فعالیت‌های آموزشی، ارتقای کیفیت آثار و گسترش دامنه اثرگذاری این جریان در مراحل بعدی فراهم کرده است.