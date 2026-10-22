فرمانده انتظامی شهرستان تالش از کشف هزار و ۵۷۰ لیتر روغن موتور بدون مجوز به ارزش ۲ میلیارد تومان در یک واحد صنعتی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرهنگ عباس حقیقی‌نیا گفت: در پی دریافت گزارشی مبنی بر احتکار مقادیری روغن موتور قاچاق در انبار یک واحد صنعتی در شهرستان تالش، مأموران انتظامی پس از بررسی و تایید صحت موضوع، با هماهنگی قضائی، از محل موردنظر بازرسی کردند.

وی افزود: در این عملیات، هزار و ۵۷۰ لیتر روغن موتور قاچاق به ارزش ۲ میلیارد تومان کشف شد و متهم ۶۵ ساله به مرجع قضائی معرفی شد.

فرمانده انتظامی تالش با اشاره به آثار قاچاق کالا بر بازار و تولید داخلی، از شهروندان خواست موارد مشکوک را به پلیس ۱۱۰ اطلاع دهند.