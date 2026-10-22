به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ در این جشنواره ۲۰۰ اثر از توانمندی‌های دانشگاهیان دانشکده ملی مهارت دختران استان سمنان به نمایش درآمد و در پایان فرزانه پرورش، مائده رنجبری و زهرا صادقی به‌عنوان نفرات برتر جشنواره معرفی شدند.

همچنین مینا میش‌مست، فاطمه سالدورگر، مهسا رحیمیان، سحر کاری، نفیسه تقی‌پور و فاطمه‌زهرا نوری عنوان شایسته تقدیر را از آن خود کردند.

نفرات برتر این جشنواره به مرحله پایانی جشنواره ملی مد و لباس فجر راه پیدا مکردند تا فرصت معرفی آثار و توانمندی‌های خود را در مرحله نهایی این رویداد ملی نیز داشته باشند.

مظاهر خیرخواهان، رئیس دانشگاه ملی مهارت واحد استانی سمنان در مراسم اختتامیه گفت : برگزاری جشنواره‌های تخصصی از جمله جشنواره ملی مد و لباس، فرصتی ارزشمند برای معرفی ظرفیت‌های علمی، هنری و مهارتی ، ارائه دستاورد‌های آموزشی و فراهم‌کردن زمینه ارتباط میان محیط دانشگاه و عرصه‌های حرفه‌ای و تولیدی به شمار می‌رود.

خیرخواهان با اشاره به ظرفیت‌های حوزه مد و لباس در توسعه فعالیت‌های اقتصادی و کارآفرینی گفت: این حوزه برای بروز خلاقیت، ایجاد کسب‌وکار و توسعه اشتغال فرصت مناسبی است و دانشگاه می‌تواند با حمایت از ایده‌های نوآورانه، تقویت آموزش‌های تخصصی و ایجاد ارتباط مؤثر با بخش‌های فرهنگی و اقتصادی، زمینه تبدیل استعداد‌های دانشجویان به فرصت‌های شغلی پایدار را فراهم کند.