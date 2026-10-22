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جشنواره ملی مد و لباس با رویکرد ارتقای سلامت و نشاط اجتماعی با معرفی برترین ها در شاهرود پایان یافت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ در این جشنواره ۲۰۰ اثر از توانمندیهای دانشگاهیان دانشکده ملی مهارت دختران استان سمنان به نمایش درآمد و در پایان فرزانه پرورش، مائده رنجبری و زهرا صادقی بهعنوان نفرات برتر جشنواره معرفی شدند.
همچنین مینا میشمست، فاطمه سالدورگر، مهسا رحیمیان، سحر کاری، نفیسه تقیپور و فاطمهزهرا نوری عنوان شایسته تقدیر را از آن خود کردند.
نفرات برتر این جشنواره به مرحله پایانی جشنواره ملی مد و لباس فجر راه پیدا مکردند تا فرصت معرفی آثار و توانمندیهای خود را در مرحله نهایی این رویداد ملی نیز داشته باشند.
مظاهر خیرخواهان، رئیس دانشگاه ملی مهارت واحد استانی سمنان در مراسم اختتامیه گفت : برگزاری جشنوارههای تخصصی از جمله جشنواره ملی مد و لباس، فرصتی ارزشمند برای معرفی ظرفیتهای علمی، هنری و مهارتی ، ارائه دستاوردهای آموزشی و فراهمکردن زمینه ارتباط میان محیط دانشگاه و عرصههای حرفهای و تولیدی به شمار میرود.
خیرخواهان با اشاره به ظرفیتهای حوزه مد و لباس در توسعه فعالیتهای اقتصادی و کارآفرینی گفت: این حوزه برای بروز خلاقیت، ایجاد کسبوکار و توسعه اشتغال فرصت مناسبی است و دانشگاه میتواند با حمایت از ایدههای نوآورانه، تقویت آموزشهای تخصصی و ایجاد ارتباط مؤثر با بخشهای فرهنگی و اقتصادی، زمینه تبدیل استعدادهای دانشجویان به فرصتهای شغلی پایدار را فراهم کند.