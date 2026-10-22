بنابر اعلام مرکز پایش کیفی هوای کشور، ظهر امروز پنج شنبه ۳۰ مهر، شاخص کیفی هوا در شهر‌های رامهرمز، آبادان، هندیجان، ملاثانی، امیدیه، دزفول، شوشتر، اهواز، خرمشهر، شادگان، بهبهان در وضعیت قهوه‌ای، بنفش، قرمز و نارنجی آلودگی هوا قرار گرفتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بنابر اعلام مرکز پایش کیفی هوای کشور، در ساعت ۱۳ ظهر امروز پنج شنبه ۳۰ مهر شاخص کیفی هوا در شهر رامهرمز ۳۲۶ AQI رسید که نشان دهنده خطرناک بودن هوا (قهوه‌ای) است.

این میزان در شهر‌های آبادان ۲۶۵ AQI ثبت شد که نشان دهنده هوای بسیار ناسالم (بنفش) می‌باشد و شاخص کیفی هوا در شهر‌های هندیجان ۱۵۲ و ملاثانی ۱۵۱ AQI رسید که نشان دهنده هوای ناسالم برای تمامی گروه‌های سنی (قرمز) است.

در این مدت شاخص کیفی هوا در امیدیه ۱۴۲، دزفول ۱۳۷، شوشتر و اهواز ۱۳۵، خرمشهر ۱۲۴، شادگان ۱۰۹ و بهبهان ۱۰۷ AQI ثبت شدکه نشان دهنده ناسالم بودن هوا برای گروه‌های حساس (نارنجی) است..

شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیم‌بندی می‌شود، براساس این تقسیم‌بندی از صفر تا ۵۰ هوا پاک، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروه‌های حساس، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوای ناسالم برای همه گروه‌ها، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است

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