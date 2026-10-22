به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، سردار قربان‌محمد اشعری، فرمانده قرارگاه ثامن‌الائمه نیروی زمینی سپاه، در این مراسم با گرامیداشت یاد و خاطره شهید شوشتری و دیگر شهدای وحدت، اظهار کرد: شهید شوشتری از فرماندهان برجسته و مردمی نظام جمهوری اسلامی بود که تمام توان خود را برای خدمت به مردم، تقویت امنیت و ایجاد همدلی میان اقوام و مذاهب به کار گرفت.

وی با اشاره به روحیه مردمی و مسئولیت‌پذیری شهید شوشتری افزود: این شهید والامقام، خدمت به مردم را وظیفه‌ای اساسی می‌دانست و در مسیر مسئولیت‌های خود، ارتباطی صمیمانه با مردم برقرار می‌کرد. حضور میدانی، شناخت مسائل و مشکلات مردم و تلاش برای رفع آنها، از ویژگی‌های برجسته شخصیتی او بود.

فرمانده قرارگاه ثامن‌الائمه نیروی زمینی سپاه با تأکید بر نقش شهید شوشتری در تقویت وحدت و همبستگی ملی تصریح کرد: شهید شوشتری به‌خوبی می‌دانست که امنیت پایدار با مشارکت مردم و اعتماد متقابل میان اقوام و مذاهب شکل می‌گیرد؛ از همین رو، رویکرد او در مناطق مختلف، به‌ویژه سیستان و بلوچستان، بر پایه تعامل، همدلی و تقویت پیوندهای اجتماعی استوار بود.

سردار اشعری خاطرنشان کرد: نام شهید شوشتری تنها یادآور یک فرمانده نظامی نیست، بلکه نمادی از اخلاص، فداکاری و خدمت بی‌منت به مردم است. امروز نیز پاسداشت راه این شهیدان، در گرو تداوم مسیر وحدت، حفظ انسجام ملی و تلاش برای تأمین امنیت و آرامش مردم است.

شهید نورعلی شوشتری، از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ۲۶ مهر ۱۳۸۸ در حمله تروریستی منطقه پیشین سیستان و بلوچستان، همراه با جمعی از فرماندهان سپاه و مردم به شهادت رسید. از این شهید به دلیل تلاش‌هایش برای تقویت وحدت میان اقوام و مذاهب، به‌عنوان «شهید وحدت» یاد می‌شود.