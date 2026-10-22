مجتبی یادگاری، سفیر همدلی صنعت برق ایران، پیام مصرف مسئولانه انرژی را به مردم اصفهان رساند.

پویش قرار همدلی، به اصفهان رسید

پویش قرار همدلی، به اصفهان رسید

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مجتبی یادگاری دونده ملی پوش استان مرکزی، ۲۸ مهر با حضور سخنگوی دولت از اراک، دویدن خود را آغاز کرد تا در سفری ۳۱ روزه از همه استان‌ها عبور کند و با هر گام، چراغ مسئولیت‌پذیری را در دل جامعه روشن‌تر کند، حرکتی نوآورانه که ورزش را به پیام‌آور همبستگی ملی و مدیریت مصرف برق تبدیل کرده است.

اصفهان بعد از قم، دومین مقصد این دونده ملی پوش اراکی بود.

پویش قرار همدلی با شعار برق برای همه است؛ مسئولانه مصرف کنیم، در برنامه‌های روز اراک و رویداد رسانه‌ای ایران جان در استان مرکزی آغاز شده است تا با زبان ورزش، پیام مسئولیت‌پذیری در مصرف برق را به سراسر ایران برساند.

مجتبی یادگاری، از کارکنان شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی نیز هست.