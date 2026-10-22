

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در ادامه رقابت‌های تنیس روی میز قهرمانی آسیا به میزبانی تاشکند ازبکستان، تیم ملی مردان ایران در دیدار تعیین ده های پنجم تا هشتم به مصاف هنگ‌کنگ رفت و با نتیجه ۳ بر صفر به پیروزی رسید.

در دیگر دیدار این مرحله، هند نیز با نتیجه ۳ بر صفر قزاقستان را شکست داد. به این ترتیب، ایران و هند به‌عنوان تیم‌های پیروز، در جایگاه پنجم مشترک قرار گرفتند و هنگ‌کنگ و قزاقستان نیز عنوان هفتم مشترک را به خود اختصاص دادند.

با کسب این جایگاه، تیم‌های ایران و هند سال آینده از حضور در مرحله مقدماتی رقابت‌ها معاف خواهند بود.

ملی‌پوشان کشورمان در مرحله گروهی با پیروزی ۳ بر یک مقابل عراق و ۳ بر صفر برابر بنگلادش، به‌عنوان صدرنشین گروه سوم راهی مرحله بعد شدند. ایران سپس ماکائو را ۳ بر صفر و عربستان را ۳ بر یک شکست داد و با برتری ۳ بر صفر مقابل سنگاپور، به جمع هشت تیم برتر آسیا راه یافت.

تیم ملی ایران در مرحله یک‌چهارم نهایی با نتیجه ۳ بر صفر مغلوب چین شد و در ادامه، با پیروزی مقابل هنگ‌کنگ، رقابت‌های بخش تیمی را با کسب عنوان پنجم مشترک به پایان رساند.

تیم ملی مردان ایران با ترکیب نوشاد عالمیان، نیما عالمیان، بنیامین فرجی، آرین غفاری و محمدحسن حبیبی و با هدایت جمیل لطف‌الله‌نسبی به‌عنوان سرمربی و منصور علوی به‌عنوان مربی، در این رقابت‌ها حضور داشت.