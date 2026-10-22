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تیم ملی تنیس روی میز مردان ایران با برتری مقابل هنگکنگ، همراه با هند عنوان پنجم مشترک رقابتهای قهرمانی آسیا در تاشکند را کسب کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در ادامه رقابتهای تنیس روی میز قهرمانی آسیا به میزبانی تاشکند ازبکستان، تیم ملی مردان ایران در دیدار تعیین ده های پنجم تا هشتم به مصاف هنگکنگ رفت و با نتیجه ۳ بر صفر به پیروزی رسید.
در دیگر دیدار این مرحله، هند نیز با نتیجه ۳ بر صفر قزاقستان را شکست داد. به این ترتیب، ایران و هند بهعنوان تیمهای پیروز، در جایگاه پنجم مشترک قرار گرفتند و هنگکنگ و قزاقستان نیز عنوان هفتم مشترک را به خود اختصاص دادند.
با کسب این جایگاه، تیمهای ایران و هند سال آینده از حضور در مرحله مقدماتی رقابتها معاف خواهند بود.
ملیپوشان کشورمان در مرحله گروهی با پیروزی ۳ بر یک مقابل عراق و ۳ بر صفر برابر بنگلادش، بهعنوان صدرنشین گروه سوم راهی مرحله بعد شدند. ایران سپس ماکائو را ۳ بر صفر و عربستان را ۳ بر یک شکست داد و با برتری ۳ بر صفر مقابل سنگاپور، به جمع هشت تیم برتر آسیا راه یافت.
تیم ملی ایران در مرحله یکچهارم نهایی با نتیجه ۳ بر صفر مغلوب چین شد و در ادامه، با پیروزی مقابل هنگکنگ، رقابتهای بخش تیمی را با کسب عنوان پنجم مشترک به پایان رساند.
تیم ملی مردان ایران با ترکیب نوشاد عالمیان، نیما عالمیان، بنیامین فرجی، آرین غفاری و محمدحسن حبیبی و با هدایت جمیل لطفاللهنسبی بهعنوان سرمربی و منصور علوی بهعنوان مربی، در این رقابتها حضور داشت.