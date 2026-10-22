اهورا خاطری آزادکار طلایی ساری در مسابقات جهانی آمریکا، با استقبال پرشور مردم زادگاهش مواجه شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، پس از درخشش در مسابقات کشتی آزاد زیر ۲۳ سال جهان در آمریکا، اهورا خاطری دلاور ساروی امروز در میان استقبال پرشور و کم‌نظیر هم‌شهری‌های خود قرار گرفت.

اهورا خاطری در حاشیه این مراسم استقبال، در گفت‌و‌گو با خبرنگار صداوسیما، موفقیت خود را مدیون مردم دانست و گفت: اول از همه تشکر می‌کنم از همه مردم عزیز که موقع کشتی گرفتنم انرژی مثبت می‌فرستادند و تونستم مدال طلا رو بگیرم. وی به چالش‌های فنی پیش روی خود نیز اشاره کرد و افزود: از اونجایی که تازه از وزن ۶۱ کیلوگرم به ۶۵ اومدم، کشتی‌های سختی بود؛ بالاخره قهرمانی جهان بود.

قهرمان طلایی ایران در ادامه سخنان خود با اشاره به حس غرورآفرین حضورش در میادین جهانی، تأکید کرد که او نیز همچون سایر ورزشکاران ایرانی، در دل خاک آمریکا برای سربلندی کشورش تلاش کرده است.

اهورا خاطری نماینده وزن ۶۵ کیلوگرم ایران، در مبارزه فینال برابر کایجی اوگینو از ژاپن به روی تشک رفت و در پایان در حالیکه تا دقیقه پایانی ۶ بر یک عقب بود موفق به شکست ۷ بر ۶ حریف ژاپنی شد و با شایستگی، سومین مدال طلای ایران در این رقابت ها را بر گردن آویخت.

خاطری پیش از این در دور نخست استراحت کرد، سپس با نتیجه ۱۵ بر ۱۴ آلایدار از قزاقستان را مغلوب کرد . وی سپس ۱۰ بر ۲ رستم‌بکوف از ازبکستان را شکست داد و راهی نیمه نهایی شد و در این مرحله نیز برابر الدار احمدالدین اف از روسیه با نتیجه ۹ بر ۸ به پیروزی رسید و راهی فینال شد.

مازندران؛ خط مقدم پرورش قهرمانان جهانی

استقبال پرشور از اهورا خاطری بار دیگر ثابت کرد که مازندران نه‌تنها پایتخت کشتی ایران، بلکه یکی از اصلی‌ترین کانون‌های پرورش استعداد‌های درخشان در سطح جهان است. مردمی که خود با فرهنگ پهلوانی و جوانمردی عجین شده‌اند، قدر قهرمانانشان را می‌دانند و با حضور خود در چنین مراسمی، انگیزه‌ای مضاعف برای ادامه مسیر افتخارآفرینی به آنان می‌بخشند.