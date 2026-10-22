وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در سفر به خرمشهر، با فعالان گردشگری این شهرستان دیدار کرد و ظرفیت‌های گردشگری منطقه، موانع پیشرفت و مطالبات فعالان این حوزه را مورد بررسی قرار داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، در سفر به خرمشهر با فعالان این حوزه دیدار کرد و پای صحبت‌ها و مطالبات آنان نشست.

با توجه به اینکه رودخانه کارون، نخلستان‌های گسترده، آثار تاریخی و موقعیت مرزی شلمچه، ظرفیت‌هایی هستند که می‌توانند خرمشهر را به یکی از مقاصد گردشگری جنوب کشور تبدیل کنند؛ ظرفیتی که بهره‌برداری از آن، نیازمند برنامه‌ریزی و رفع موانع پیش روی توسعه گردشگری است.

سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، در این دیدار با اشاره به ثبت و یادداشت مطالبات مطرح‌شده، از پیگیری آنها خبر داد.

وی همچنین با اشاره به سهم ۷۳ درصدی گردشگران خارجی ورودی از عراق، بر ضرورت استفاده بیشتر از ظرفیت مرز‌های زمینی خوزستان برای جذب گردشگران تأکید کرد.

توسعه گردشگری زمینی با عراق در دستور کار قرار دارد

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ظرفیت‌های توسعه‌ای آبادان و خرمشهر گفت: این منطقه در مسیر توسعه قرار دارد و پروژه‌های بزرگی در خرمشهر در حال اجراست، از این رو، در جریان سفر تلاش کردیم ضمن بازدید از طرح‌ها، مشکلات و موانع پیش روی اجرای پروژه‌ها را شناسایی و برای رفع آنها تصمیم‌گیری کنیم.

صالحی‌امیری با اشاره به ظرفیت‌های آبی و دریایی آبادان و خرمشهر افزود: بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها باید با تمرکز بیشتری دنبال شود و توسعه گردشگری با کشور عراق نیز یکی از محور‌های مهم برنامه‌ریزی در این منطقه است.

وی با اشاره به اهمیت مرز زمینی خوزستان برای توسعه ارتباطات گردشگری با عراق اظهار کرد: با توجه به محدودیت‌های حمل‌ونقل هوایی، مسیر زمینی می‌تواند به یکی از مسیر‌های مهم سفر شهروندان عراقی به ایران تبدیل شود و آبادان و خرمشهر در این زمینه نقش محوری داشته باشند.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ادامه داد: در دیدار‌ها و گفت‌و‌گو‌های انجام‌شده با طرف عراقی و مسئولان استان، موضوع توسعه گردشگری زمینی مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد جهت‌گیری‌های جدیدی برای تسهیل سفر خانواده‌های عراقی با خودرو به خوزستان و از این مسیر به دیگر نقاط ایران دنبال شود.

صالحی‌امیری با اشاره به طرح افزایش شمار گردشگران میان ایران و عراق گفت: با توجه به تاکید نخست‌وزیر عراق در دیدار با رئیس‌جمهور ایران بر ارتقای سطح گردشگری تا ۱۰ میلیون نفر، لازم است برنامه‌ریزی‌های لازم برای استفاده از ظرفیت‌های مرزی و گردشگری خوزستان انجام شود.

وی بیان کرد: آبادان و خرمشهر با برخورداری از ظرفیت‌های آبی، دریایی و مرزی می‌توانند به یکی از محور‌های مهم توسعه گردشگری کشور تبدیل شوند و تحقق این هدف نیازمند برنامه‌ریزی منسجم و رفع موانع موجود است.

یکی از موضوعات مطرح‌شده در این دیدار، تعیین تکلیف دژ یا خاکریز باقی‌مانده از دوران هشت سال دفاع مقدس بود؛ اثری که به اعتقاد فعالان گردشگری، می‌تواند در صورت مشخص شدن وضعیت و نحوه بهره‌برداری از آن، به بخشی از هویت تاریخی و جاذبه‌های گردشگری خرمشهر تبدیل شود.

در بخش دیگری از این نشست، موانع مدیریتی و اقتصادی توسعه منطقه آزاد اروند مورد توجه قرار گرفت. رئیس اتاق بازرگانی خرمشهر، دوگانگی مدیریتی و اجرا نشدن ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور در مناطق آزاد را از جمله مشکلات تأثیرگذار بر رونق اقتصادی و گردشگری منطقه عنوان کرد.

کانال عضدی نیز از دیگر محور‌های مورد توجه فعالان گردشگری بود؛ آبراهی تاریخی که از آن به‌عنوان مسیری برای ارتباط رودخانه کارون و اروندرود یاد می‌شود و می‌تواند در برنامه‌ریزی برای توسعه گردشگری آبی مورد توجه قرار گیرد. اختصاص تسهیلات ویژه برای گسترش این نوع گردشگری نیز از مطالبات مطرح‌شده در این نشست بود.

رودخانه کارون، نخلستان‌ها، یادگار‌های تاریخی دفاع مقدس و موقعیت راهبردی مرز شلمچه، مجموعه‌ای از ظرفیت‌های خرمشهر برای توسعه گردشگری است؛ ظرفیت‌هایی که با رفع موانع مدیریتی، حمایت از سرمایه‌گذاری و توسعه زیرساخت‌ها می‌توانند نقش مؤثرتری در رونق اقتصادی منطقه ایفا کنند.

رضا صالحی‌امیری، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، با حضور در مزار شهید تنگسیری در آبادان، به مقام شامخ این شهید والامقام ادای احترام کرد.

وی روز پنجشنبه در آیین ادای احترام به سردار شهید علیرضا تنگسیری، با گرامیداشت یاد و خاطره این شهید والامقام اظهار کرد: حضور در خرمشهر و آبادان فرصتی برای ادای احترام به شهدای این دیار و تجدید عهد با آرمان‌های آنان است، شهدایی که با ایثار و فداکاری خود، امنیت و آرامش را برای ملت ایران به ارمغان آوردند.

صالحی‌امیری با تاکید بر ضرورت حفظ انسجام و همدلی در شرایط کنونی کشور افزود: امروز بیش از هر زمان دیگری باید با اتحاد، همدردی و همراهی در کنار یکدیگر باشیم و با حمایت از مسیر مقاومت برای عبور از مشکلات و پاسخگویی به مطالبات مردم تلاش کنیم.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با اشاره به آگاهی دولت از مشکلات و کمبود‌های موجود بیان کرد: دولت از کاستی‌ها و نارسایی‌ها مطلع است و بابت مشکلات موجود از مردم عذرخواهی می‌کند با این حال اطمینان داریم ملت ایران با تکیه بر همبستگی و روحیه مقاومت از این شرایط دشوار عبور خواهند کرد.

صالحی‌امیری با بیان اینکه روزی جشن پیروزی در آبادان و خرمشهر برگزار خواهد شد، ادامه داد: شهدای ما ایستادگی کردند تا پیروزی را برای ملت ایران به ارمغان بیاورند و امروز وظیفه همه ماست که با تلاش حداکثری، در مسیر حل مشکلات مردم و تحقق مطالبات آنان گام برداریم.

وی با ابلاغ سلام رئیس‌جمهور به مردم خوزستان، آبادان و خرمشهر گفت: مردم این منطقه در طول تاریخ و به‌ویژه در مقاطع دشوار، با ایستادگی و پایمردی از عزت و سربلندی ایران دفاع کرده‌اند.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، عصر روز چهارشنبه به‌منظور بررسی ظرفیت‌های گردشگری و توسعه زیرساخت‌های این حوزه وارد خوزستان شد.