دانشجویان، فعالان مدنی و مردم در اندونزی با برگزاری تظاهرات، اقدام جدی‌تر دولت را برای مهار آتش‌سوزی جنگل‌ها خواستار شدند؛ آتش‌سوزی‌هایی که با گسترش دود و آلودگی هوا، سلامت مردم و زندگی روزمره آنان را تحت تأثیر قرار داده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور، خشم مردم اندونزی از تداوم آتش‌سوزی‌ها، گسترش دود و آلودگی هوا و آنچه بی‌عملی دولت در مهار این بحران می‌دانند، به خیابان‌ها کشیده شد.

معترضان با انتقاد از عملکرد دولت، خواستار اقدام فوری و مؤثر برای مقابله با آتش‌سوزی‌ها و آلودگی ناشی از آن شدند.

این اعتراض‌ها هم‌زمان با دومین سالگرد آغاز به کار پرابوو سوبیانتو، رئیس‌جمهور اندونزی، برگزار شد؛ در شرایطی که نحوه مدیریت بحران‌های زیست‌محیطی از محور‌های انتقاد به دولت اوست.

در شهر ماکاسار تجمع دانشجویان با درگیری میان معترضان و نیرو‌های پلیس همراه شد. معترضان خواستار برخورد قاطع‌تر با عاملان آتش‌سوزی‌ها و تقویت نظارت و اجرای قوانین شدند.

ابعاد این بحران فراتر از تخریب جنگل‌ها و منابع طبیعی است. دود ناشی از آتش‌سوزی‌ها سلامت مردم را نیز تهدید می‌کند و آثار آن به کشور‌های همسایه، از جمله مالزی و سنگاپور، گسترش یافته است.

بر اساس آمار وزارت بهداشت اندونزی، در یک ماه گذشته بیش از ۳۱۴ هزار مورد عفونت حاد تنفسی در مناطق آسیب‌دیده از آتش‌سوزی‌ها ثبت شده است؛ آماری که بیش از ۷۰ هزار مورد آن به کودکان زیر شش سال مربوط می‌شود.

تداوم آتش‌سوزی‌ها در اندونزی علاوه بر خسارت‌های زیست‌محیطی، به بحرانی برای سلامت عمومی و روابط منطقه‌ای تبدیل شده. معترضان خواستار اقدام عملی دولت برای مهار آتش، کاهش آلودگی هوا و جلوگیری از تکرار این بحران هستند؛ بحرانی که پیامد‌های آن به مرز‌های اندونزی محدود نمانده.