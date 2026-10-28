برداشت برنج از ۲ هزار و ۵۰۰ هکتار از شالیزارهای شهرستان طارم به روزهای پایانی رسیده است؛

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛شهرستان طارم منطقه ای که مصداق عینی ضرب‌المثل «هر دم از این باغ بَری می‌رسد» است.

دیاری که در هر فصل، برکتی تازه از خاکش سر برمی‌آورد؛ از زیتون و انار گرفته تا خوشه‌های زرین برنج.حالا نوبت به برداشت برنج رسیده است؛محصولی خوش‌عطر که در سفره هم استانی ها جایگاه ویژه‌ای دارد.

و هم‌اکنون کار برداشت آن از سطح ۲ هزار و ۵۰۰ هکتار از شالیزار‌های این شهرستان، به روز‌های پایانی خود نزدیک می‌شود.