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مدیرکل تعزیرات استان تهران گفت: دو متهم بازنگرداندن ارزهای صادراتی که در مجموع حدود ۵ میلیون یورو بدهی دارند، بازداشت شدند.
احمد جعفری نسب در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما با اعلام این خبر افزود: متمهان سال ۱۴۰۱ ارزهای صادراتی دریافت کرده بودند و به چندین احضار تعزیرات برای تعیین تکلیف ارزها پاسخ ندادند، برای همین حکم جلب آنها صادر و بازداشت شدند.
او افزود: در مجموع ۲۸۰۰ پرونده درباره بازنگرداندن ارزهای صادراتی در تعزیرات استان تهران تشکیل شده که تاکنون ۵۲ پرونده تعیین تکلیف شده است.