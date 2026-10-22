احمد جعفری نسب در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما با اعلام این خبر افزود: متمهان سال ۱۴۰۱ ارز‌های صادراتی دریافت کرده بودند و به چندین احضار تعزیرات برای تعیین تکلیف ارز‌ها پاسخ ندادند، برای همین حکم جلب آنها صادر و بازداشت شدند.

او افزود: در مجموع ۲۸۰۰ پرونده درباره بازنگرداندن ارز‌های صادراتی در تعزیرات استان تهران تشکیل شده که تاکنون ۵۲ پرونده تعیین تکلیف شده است.