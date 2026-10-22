رئیس مرکز بهداشت خوزستان گفت: اجرای طرح پزشک خانواده موجب عدالت درسلامت و پیشگیری محوری به جای درمان محوری در نظام سلامت می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، دکتر مرداد شریفی در برنامه گفت‌و‌گو ویژه خبری شبکه خوزستان ادامه داد: طرح پزشک خانواده و نظام ارجاه به صورت آزمایشی در شهرستان کارون در حال نجام می‌باشد.

دکتر مهرداد شریفی با بیان اینکه طرح پزشک خانواده نظام سلامت را از درمان محوری به پیشگیری محوری تغییر خواهد داد، بیان کرد: در تلاش هستیم قبل از هر گونه ابتدا به بیماری، پیگشیری انجام شود و امروز در استان شاهد افزایش وزن، دیابت و چاقی در شهر‌های مختلف خوزستان می‌باشیم.

وی ادامه داد: طرحی توسط معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز به نام عوامل اجتماعی موثر بر سلامت تدوین شد که مورد تقدیر ریاست جمهور قرار گرفت که در این طرح نقش مهم مولفه‌هایی از جمله ورزش در پیشگیری از بیماری‌ها مورد بررسی قرار گرفته است.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز نیز در این برنامه با اشاره به اینکه در نظام ارجاع بیماران درابتدا توسط پزشکان عمومی مورد ویزیت قرار می‌گیرند و یک پرونده الکترونیکی برای آنها صادر می‌شود، ادامه داد: در صورت نیاز به درمان‌های تکمیلی بیماران به سطح ۲ و پزشکان متخصص معرفی می‌شوند.

دکتر فرهاد سلطانی با اشاره به اینکه با اجرای کامل طرح پزشک خانواده از میزان مراجعه به بیمارستان‌ها و فوریت‌های پزشکی کاهش می‌یابد، بیان کرد: نظام ارجاع موجب صرفه جویی در هزینه‌های درمان خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه تا ۱۲ بهمن ماه تمامی مراجعات به بیمارستان‌ها و مراکز درمانی دولتی براساس طرح نظام ارجاع و پزشک خانواده انجام می‌شود، خاطر نشان کرد: از این تاریخ هر گونه مراجعه به این مراکز خارج از این طرح باشد هزینه‌ها بدون پوشش بیمه‌ای انجام خواهد شد.