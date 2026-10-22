عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: واردات خودرو موضوعی است که در قانون برای تنظیم بازار خودرو تصویب شده است و توقف فعلی با نظر بانک مرکزی غیرقانونی است.

عضو کمیسیون صنایع مجلس: ورود مجلس به موضوع توقف غیرقانونی واردات خودرو

عضو کمیسیون صنایع مجلس: ورود مجلس به موضوع توقف غیرقانونی واردات خودرو

حسنعلی محمدی در مصاحبه با خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما افزود: هفته پیش رو در مجلس، کارگروهی تخصصی برای بررسی مشکلات صنعت خودرو از ابتدای زنجیره تا تولید نهایی تشکیل می‌شود، جلسات این کارگروه از هفته آینده برگزار خواهد شد و موضوع توقف واردات خودرو بعنوان اولین چالش در این جلسه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

وی گفت: در این کارگروه نمایندگانی از مجلس شورای اسلامی، اعضایی از اتاق بازرگانی ایران، نمایندگانی از وزارت صمت، خودروسازان و مرکز پژوهش‌های مجلس حضور دارند، بنا داریم تا زنجیره تولید و تامین خودرو را بازنگری کنیم، مصوبات این کارگروه ابتدا در صحن کمیسیون صنایع و معادن مجلس مطرح می‌شود، سپس در قالب طرح به صحن مجلس می‌رود یا دولت آنها را بعنوان لایحه به مجلس ارئه دهند.

محمدی افزود: مردم مشکلات زیادی با صنعت خودرو دارند، از موضوع عرضه تا قیمت و کیفیت محصولات باعث شده تا مجلس ورود جدی تری به این موضوع داشته باشد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی افزود: در این کارگروه موضوع قیمت گذاری هم مطرح خواهد شد، در حال حاضر افزایش پی در پی قیمت خودرو باعث نارضایتی عموم مردم شده است و باید روند قیمت گذاری شفاف شود.

وی گفت: این کارگروه کار خود را از هفته آینده رسماً آغاز خواهد کرد و به بررسی مشکلات صنعت خودروی کشور خواهد پرداخت.