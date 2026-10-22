به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ در این مراسم رسمی از پتروشیمی آریاساسول به عنوان صادرکننده نمونه ملی و هلدینگ بازرگانی بین‌المللی درویش به عنوان صادرکننده ملی شایسته تقدیر، با اعطای لوح و تندیس ملی از سوی مقامات کشوری تقدیر شد.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر در حاشیه این مراسم، با ابراز خرسندی از این موفقیت، ضمن تبریک این دستاورد به مدیران عامل این دو مجموعه، اظهار داشت: تجلیل از پتروشیمی آریاساسول و هلدینگ درویش در حضور رئیس‌جمهور و وزرای خدمت، نشان‌دهنده جایگاه استراتژیک و نقش محوری استان بوشهر در چرخه صادراتی کشور است.

نصرالله کشاورز این موفقیت را گواهی بر توانمندی صنایع استان در رقابت در بازار‌های جهانی و تثبیت جایگاه بوشهر به عنوان یکی از قطب‌های اصلی صادرات ملی بیان کرد.