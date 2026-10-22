رئیس گروه قرآن و عترت اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی از نام نویسی هزار و ۶۱۷ نفر در آزمون قرآن و عترت استان خبر داد و گفت: امروز آخرین مهلت ثبت‌نام در رشته‌های الکترونیکی است.

نام نویسی هزار و ۶۱۷ نفر در آزمون قرآن و عترت خراسان جنوبی

نام نویسی هزار و ۶۱۷ نفر در آزمون قرآن و عترت خراسان جنوبی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس گروه قرآن و عترت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی گفت: بیرجند با ۵۴۷ ثبت‌نام‌کننده، بیشترین آمار شرکت‌کنندگان را در میان شهرستان‌های استان به خود اختصاص داده است.

زمزم افزود: آمار اعلام‌شده مربوط به بخش‌های کتبی و شفاهی آزمون است و ثبت‌نام‌کنندگان سایر بخش‌هایی که به‌صورت الکترونیکی برگزار می‌شوند، در این آمار محاسبه نشده‌اند.

به گفته وی از مجموع هزار و ۶۱۷ ثبت‌نام‌کننده در بخش‌های کتبی و شفاهی، هزار و ۳۰۳ نفر در بخش کتبی و ۳۱۴ نفر در بخش شفاهی نام‌نویسی کرده‌اند.

زمزم افزود: با توجه به ادامه مهلت ثبت نام بخش‌های الکترونیکی تا پایان مهر، آمار این بخش‌ها جداگانه به مجموع ثبت نام‌کنندگان اضافه خواهد شد.

بیرجند در صدر ثبت‌نام شهرستانی

رئیس گروه قرآن و عترت اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی با اشاره به شیوه برگزاری رشته‌های مختلف بیستمین آزمون سراسری قرآن و عترت افزود: رشته‌های مهارت‌های تبلیغی و ترویجی (فصل تعالی)، حفظ و مفاهیم سوره مبارکه فتح و تمامی پنج رشته معارف قرآن و اهل‌بیت (ع) به‌صورت الکترونیکی برگزار می‌شود.

به گفته زمزم آزمون این رشته‌ها در بازه زمانی اول تا پنجم آذر و از طریق سامانه حمد برگزار خواهد شد.

رئیس گروه قرآن و عترت اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی گفت: تمامی رشته‌های حفظ و مفاهیم قرآن کریم شامل ۱۴ رشته،۲۸ آبان به‌صورت کتبی برگزار می‌شود.

زمزم با تأکید بر ضرورت توجه داوطلبان به مهلت ثبت‌نام رشته‌های مختلف افزود: مهلت ثبت‌نام رشته‌های حفظ و مفاهیم سوره مبارکه فتح و معارف قرآن و اهل‌بیت (ع) تا امروز ۳۰ مهر تعیین شده است.

علاقه‌مندان برای ثبت‌نام در بیستمین آزمون سراسری قرآن و عترت می‌توانند به نشانی qia.ir/exam۱۴۰۵/ مراجعه کنند و برای دریافت اخبار و اطلاعیه‌های آزمون، کانال اطلاع‌رسانی آن به نشانی @quranExam_۱۴۰۵ را دنبال کنند.